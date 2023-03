Álvaro Morte y su complicada experiencia con el cáncer: «Me dijeron que me cortaban la pierna»

Si hay algo claro, es que el cáncer es una enfermedad que afecta tanto a gente anónima como a los rostros más conocidos a nivel internacional. Lo que tal vez no sabían algunos seguidores de La Casa de Papel es que el conocido como «profesor», Álvaro Morte, se había visto obligado a afrontar esta afección, razón por la que ha protagonizado una entrevista en la que ha dado algunas claves sobre cómo salió adelante sin perder el ánimo, ni mucho menos la esperanza.

En una esperada charla para La Ser, el actor ha llevado a cabo una reflexión con la que ha dejado entrever no estar de acuerdo sobre cómo se trata al cáncer en redes sociales: «Parece que últimamente hay como una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo. Es esta de ‘no, si tú crees que te vas a curar te curarás’, y ‘seguro que vas a ganar la batalla’. El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene. El que tiene que luchar para salvar al enfermo es el médico. Y si el médico tiene dinero para salvarlo, lo hará mejor y más rápido. Pero no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor», comenzaba explicando.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Morte siguió haciendo hincapié en cómo le afectó el cáncer, intentando en todo momento “reírse de lo que puede” para que ésta no fuera también acabando con su moral: «No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo», revelaba, para después admitir haber madurado gracias a lo sucedido, pese a haber tenido situaciones en las que incluso se llegó a plantear dejar su profesión como actor: «Me podría haber pasado en cualquier momento de mi vida, pero me pasó en ese momento. Si es verdad que hay una parte que dices ‘bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando como actor?’ Pero bueno, preferí no pensarlo y al final todo afortunadamente salió bien y no ha vuelto a dar la cara nunca más», sentenciaba, visiblemente contento por poder haber cerrado una etapa de su vida cuanto menos dolorosa.

Como no podía ser de otra manera, y habiéndose convertido en un ídolo de masas a nivel mundial, el artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un consejo a las personas que han tenido que pasar por algo similar a consecuencia del cáncer: «Lo peor de una enfermedad es sentirse enfermo. Lo que a mí me funcionó para enfrentarme a ello fue sentirme vivo», finalizaba, pidiendo así a todos sus seguidores que nunca piensen que existe la posibilidad de la muerte, para así superar esta afección y hablar de ella en el futuro de la misma manera que él lo hace.