Instagram ha sido su cuna pero el cine es su pasión. Hablar de Álvaro Mel es hacerlo de un salmantino de tan solo 24 años que ha logrado ser reconocido como uno de los mejores -sino el mejor- influencer masculino de nuestro país. No lo dice Look sino Forbes. Ahí es nada. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Quién ocupa su corazón? Son solo algunas de las preguntas a las que daremos respuesta en este artículo, pensado para introducir a nuestro lectores en la vida del actor, modelo, influencer y lo que le echen.

Hace tan solo un lustro que comenzó su carrera. Lo hizo en 2016. Tenía cuenta en Instagram como otros tantos jóvenes. Su belleza, mirada celestial y cuerpo definido se convirtieron en grandes aliados para hacer muy estéticas sus imágenes. Poco a poco su número de seguidores fue creciendo exponencialmente hasta alcanzar 1,3 millones. Sin embargo, no sería hasta 2018 cuando le llegó su despegue definitivo.

Álvaro Mel se ‘coló’ en el casting de ‘La otra mirada’ (TVE) dando vida durante dos temporadas al personaje de Tomás Peralta. Su debut en televisión iba a estar complementado después por su aparición en ‘Madres’, la serie de Telecinco y Amazon Prime Video. Dos papeles que le valieron que el público se empezase a fijar en ese atractivo joven. Lo que en ningún caso se esperaba es que su bueno hacer obtuviera una recompensa gigante: grabar junto a Alejandro Amenábar. El famoso cineasta se fijó en él para rodar el film ‘La Fortuna’, junto a la conocida actriz Ana Polvorosa.

Da la sensación de que las puertas del cine se le abren progresivamente y que este influencer con alma de actor y dotes de modelo podría ser uno de los rostros a tener en cuenta en los próximos años. Su salto al mundo audiovisual le ha servido para tener un círculo de amigos VIP entre los que destacan Guillermo Campra (‘Águila roja’) y Óscar Casas, hermano de Mario Casas.

Una de sus virtudes es que pese a su notable ascenso mediático ha sabido mantener los pies en el suelo: «Sé que no soy nadie, que soy una persona como otra cualquiera y que no he hecho nada ni mucho menos destacable, pero ahora mismo, gracias a mi trabajo y esfuerzo y en gran parte al de otras personas me considero satisfecho por el trabajo realizado durante apenas este último año».

Su labor como influencer y actor no hace que se olvide de sus orígenes fueron posando como modelo: «Empecé a crecer muy rápido en Instagram, a partir de los 70/80k seguidores empecé a conocer fotógrafos y a trabajar con algunas marcas. Desde ese momento empecé a ver factible la posibilidad de dedicarme a ello profesionalmente», recordaba en una entrevista con Los 40.

¿Y qué hay de su corazón? Su primera novia conocida fue Raquel Reitx, pero en 2019 se conocía su ruptura. A los pocos meses rehizo su vida con la también influencer Paula Gureta, si bien es cierto que llevan mucho tiempo sin compartir post juntos.