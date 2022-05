Álvaro Castillejo está de enhorabuena. El sobrino de Isabel Preysler acaba de abrir un nuevo restaurante en la capital. Este jueves se inauguraba Red Project, ubicado en una de las zonas más destacadas de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Un acto al que asistió un grupo reducido de invitados y que muy pronto abrirá las puertas al público general. Será a principios del mes de junio cuando el restaurante estará a pleno rendimiento.

Una nueva apuesta que surgió en plena pandemia, cuando Álvaro concluyó que en la actualidad no había ningún restaurante especializado en sushi que tuviera un precio asequible y la calidad de los restaurantes dedicados a este tipo de comida. Junto al mexicano Yago Martínez se puso a trabajar en esta idea que ahora cuenta con un impresionante local de más de trescientos metros cuadrados, divididos en diferentes espacios, para ofrecer a los clientes una experiencia completa.

Este digital ha podido hablar con Álvaro sobre esta nueva apuesta. Muy ilusionado, el primo de Tamara Falcó reconoce que no ha sido fácil, aunque está muy contento con el resultado. «Complicado ha sido muy complicado porque claro, mi socio y yo no somos hosteleros y empezamos con el tema del delivery en plena pandemia, y estuvimos trabajando un año en esto sin tener apenas idea», comenta. «El delivery ha ido muy muy bien, hemos tenido una acogida buenísima por parte de los clientes. Vimos un vacío en el tema del delivery de sushi: o era muy muy bueno, pero muy caro, por restaurantes que han ido adaptando su modelo de negocio por la pandemia. Vimos que a una calidad alta y a un buen precio no había y nos metimos ahí de cabeza y bueno, parece ser que dimos en el clavo con eso», recalca el empresario.

La idea surgió precisamente durante el confinamiento, aunque ahora es cuando se han decidido a dar un paso más, dado el éxito en diferentes plataformas: «Viendo la demanda que hemos tenido por parte de los clientes y la oportunidad en el local que hemos visto, ahora decidimos dar el paso a un restaurante físico en el que la gente pueda venir a disfrutar a nuestra casa más que nosotros ir a la suya», asegura Álvaro.

A pesar de que ni el sobrino de Isabel Preysler son hosteleros, la iniciativa ha sido un éxito. No obstante, Álvaro reconoce que desde siempre le ha gustado mucho la gastronomía: «A mí siempre me ha gustado mucho la gastronomía, aunque del otro lado de la barra. Soy muy disfrutón en cuanto a la comida y bueno, hacer algo que me gusta, para ofrecérselo a los demás de la forma en la que a mí me gusta y a Yago también, pues la verdad es que nos llena mucho», revela en conversación con LOOK. Eso sí, no se anima a seguir los pasos de su prima, Tamara Falcó, que ya es chef y ha demostrado de sobra sus habilidades entre fogones: «En casa hago lo que puedo», dice entre risas.

La marquesa de Griñón es una de las clientas del restaurante y le ha dado todo su apoyo: «Tamara es clienta nuestra, le gusta muchísimo nuestro sushi. Esto me agrada mucho porque además, Tamara es muy sincera, si algo no le gusta te lo dice, sin pelos en la lengua. Siendo como es ella y la experiencia que tiene en cuanto a la gastronomía, viniendo de ella significa mucho para mí que le guste nuestro producto», dice Álvaro.

Desde que se anunciara el proyecto, la propuesta de Álvaro Castillejo se ha convertido en una de las opciones más exitosas de las actuales plataformas de distribución de comida a domicilio. Un menú infalible en el que, además de diferentes tipos de sushi, también tienen cabida otras delicias de la gastronomía nipona más moderna, como las brochetas, los yakitoris, ensaladas de wakame, gyozas…. El sobrino de Isabel Preysler ha explicado las razones por las que optaron por atreverse con la gastronomía japonesa: «Básicamente empezamos con el tema del sushi porque somos unos locos y hemos empezado con lo más difícil. Hemos construido la casa por el tejado, pero habíamos pensado que si conseguíamos sacar adelante bien el tema de la comida japonesa que es muy compleja de hacer bien, cualquier otro reto que se nos presentase sería más fácil.»

En esta apuesta, Álvaro ha contado con el apoyo de su familia, que no ha dudado en probar los platos. Es más, fueron ellos algunos de los primeros en probar las delicias de Red Project, tal como el propio Álvaro reflejó a través de las redes sociales el pasado año. El empresario reconoce que no se decide por ninguno de los platos en concreto: «Hay muchos platos muy buenos. Hay mucha investigación, mucho desarrollo detrás de cada plato. Yo como de todo, hay algunos que me gustan más, otros menos, no puedo decirte ningún favorito», comenta.

Red Project no es el primer restaurante que el primo de Tamara Falcó inaugura en Madrid. Ya hace algunos meses, Álvaro Castillejo abrió cerca de El Retiro otro restaurante especializado en gastronomía japonesa, Zeitaku. Lo hizo también junto a su socio, Yago Martínez.

Además del buen momento profesional que está viviendo, Álvaro también se encuentra en una excelente etapa a nivel personal. En apenas unas semanas, el joven contraerá matrimonio con su novia, Cristina Fernández de Torre en Sotogrande. Una esperada boda en la que Isabel Preysler será la encargada de ejercer como madrina. “Está siendo una absoluta locura. Tengo a la pobre Cristina que es una campeona que está tirando del carro en cuanto a los preparativos. Yo en lo que puedo también ayudo, pero la verdad es que me estoy apoyando mucho en ella en ese sentido”, recalca.