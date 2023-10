Todo lo que Almudena Cid ha aprendido del amor junto a Gerardo Berodia

Almudena Cid está escribiendo un nuevo capítulo en su vida y lo hace con fuerza y determinación. Tras más de una década de matrimonio con Christian Gálvez, ambos anunciaban finales de 2021 su ruptura, aunque lo más sorprendente de la noticia fue que pocos meses después el presentador rehacía su vida junto a su compañera de cadena, Patricia Pardo. En la actualidad, ambos están esperando su primer hijo en común.

Patricia Pardo junto a Christian Gálvez / Gtres

Tal y como siempre ha reconocido Almudena, el proceso de divorcio no fue nada sencillo por lo inesperado del fin de su relación, al menos para ella. «Yo no me imaginaba una vida sin él, y afrontar esta realidad no fue fácil», confesó anoche en Joaquín, el novato. En una sincera entrevista, la joven vasca abrió su corazón casi dos años después de su divorcio para desvelar cómo se encuentra en la actualidad.

Almudena Cid y Christian Gálvez cuando todavía eran pareja / Gtres

Lejos de sentirse del todo recuperada, aseguró que aún se encuentra sanando su corazón gracias a su nueva pareja. De hecho, el propio Joaquín bromeaba con que se le veía cara de enamorada. «Ahora hay una cosa que me pasa y es que se me hace raro que me ayuden. Pienso que hay que dar algo a cambio, pero me dicen que esto es el amor», expresaba para, a continuación, reconocer que tiene que trabajar «otra forma de ver las relaciones», para lo cual va a necesitar su tiempo. Pero siempre cerca de Gerardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerardo García Berodia (@berodia_10)



«Yo pensaba que estar enamorada era lo otro, y ahora estoy como descubriendo», decía en referencia a su nuevo novio. Padre de un joven de 18 años, ha sido el excanterano del Real Madrid quien ha conseguido levantar a la que fuera gimnasta olímpica en muchos aspectos de su vida. La primera vez que se les vio juntos fue en julio de 2022 y desde entonces se han vuelto inseparables. De hecho, el pasado mes de junio, con motivo del 43 cumpleaños de Almudena, era ella misma quien publicaba un vídeo de la celebración de este día junto a Gerardo y le dedicaba unas bonitas palabras: «He deseado sentirme aceptada. Siempre sin pedirlo. Este año he deseado también sentirme respetada. Lo que sentí ayer fue respeto y amor. Mucho amor. Gracias a ti, el artífice de que el sueño de la noche de mi 43 cumpleaños fuera eso, un mal sueño».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)



Así mismo, la exmujer de Christian Gálvez habló del tema de la maternidad en el programa de Atresmedia, dejando la puerta abierta a lo que pudiera suceder en un futuro. «El cuerpo es sabio, me decía que no y ahora, puede que sí. Es muy pronto aún», declaraba sin tapujos. «Sí que doy gracias a que antes no, y eso que me señalaban mucho por ello y siempre estaba dando explicaciones», reveló.

Ahora, después de atravesar lo que ella define como un proceso traumático, «un duelo», lo que necesita, explica, es estabilizarse emocionalmente. «Todavía lo recuerdo muy fuerte todo, pero como que lo tengo colocado y sé ponerle ya la distancia», sentenciaba.