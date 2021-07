Alicia Senovilla opina sobre la victoria de Olga Moreno y la docuserie de Rocío Carrasco

Alicia Senovilla no ha querido perderse la inauguración de la primera tienda Poom Silvia Moreno en España, que ha tenido lugar en Marbella. Con un espectacular vestido rojo con falda plisada de vuelo de estilo New Look y el cabello peinado con suaves ondas, la presentadora ha presumido de bronceado y ha derrochado simpatía. Senovilla se encuentra en uno de sus mejores momentos.

“Me siento muy pasional por aquello del rojo, porque además a mí me dan subidón los colores fuertes y hoy era un día de subidón porque estamos inaugurando esta parte del proyecto de Silvia Moreno. Yo creo que esto es un poco la culminación en redondo de todo ello, con lo cual es un día para celebrar y en el que estamos todos muy felices”, ha asegurado la periodista.

Alicia ha reconocido que el verano se presenta intenso: “en el mundo de la tele los parones son relativos y bueno, subidas y bajadas. Espero tener algún día libre para poder meter al menos los pies en la arena de la playa, pero bueno, esto de la tele son subidas y bajadas, todo viene de golpe, todo se acaba al mismo tiempo, pero este verano trabajaré”, ha dicho.

Senovilla no ha dudado en mostrar su opinión sobre uno de los temas del momento, la reciente victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ y la polémica con Rocío Carrasco, con quien se ha mostrado algo crítica: “yo no sigo mucho el programa en sí. Es cierto que cuando salió el tema del documental creo que ya me preguntaron algo porque obviamente vivo aquí, me dedico a los medios y estábamos todos muy expectantes con lo que pudiera contar Rocío. Cuando a mí me preguntaron qué me pareció, a mí me parece muy bien que todo el mundo hable, pero lo que sí me chirría un poco es que empiece un documental diciendo que echa de menos a sus hijos porque se los han quitado y que al final ponga a su hija debajo de la guillotina. Yo no lo hubiera hecho porque es un poco paradójico y contradictorio. Creo que Olga, por lo poco que he seguido y lo poco que he oído, creo que ha hecho un buen concurso y además “ajena” a lo que estaba ocurriendo aquí. Lo que ha debido de pasar por la cabeza de Olga… ha debido de ser muy complicado estar allí sin saber qué estaba pasando y sabiendo que estaba pasando algo. Yo creo que se lo merece, creo que ha sido una luchadora y la foto fue esa imagen en plató abrazada a David y a Rocío. Con eso lo digo todo”, ha recalcado.

Lo que no considera es que se pueda hablar de machismo por la victoria de la mujer de Antonio David: “creo que eso ya es sacar los pies del tiesto, yo creo que nos vamos un poco a los extremos y por qué hay que ponerle etiquetas a todo… Creo que es una tía que se lo ha currado, que ha hecho un buen concurso y que, si no hubiera sido Olga, se lo hubiera merecido y todo el mundo lo hubiera aplaudido. ¿Por qué hay que ponerle etiquetas? Yo creo que se lo ha currado y creo que se lo merece y mira que yo no la conozco de nada, pero como concursante chapó y a la vista está que esa imagen en el plató habló por sí sola”, ha asegurado.