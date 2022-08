Así ha sido la espectacular alfombra roja de los VMA Awards 2022

Este fin de semana, el mundo de la música se ha dado cita en una de las entregas de premios más importantes de la industria. Los MTV Video Music Awards (VMA) se han celebrado este domingo en la ciudad de Nueva Jersey pero, más allá de los galardonados en esta edición, uno de los aspectos más destacados ha sido el despliegue de estilo en la alfombra roja, por la que han desfilado figuras tan relevantes como Ava Max o Taylor Swift.

Y es que, a lo largo de los años, en esta jornada han deslumbrado numerosos rostros conocidos del panorama internacional, que han apostado por llamativos estilismos. Este es el caso del polémico look de carne de Lady Gafa, los pantalones de lentejuelas de Pamela Anderson, el look trench de Rihanna o los pantalones de camuflaje de Avril Lavigne.

Una alfombra roja en la que los asistentes, más que apostar por ser la más elegante, importan impactar y sorprender con los estilismos más llamativos. Por eso, es muy raro encontrar a quien se decante por looks clásicos o poco originales.

En esta edición, Taylor Swift ha sido una de las más destacadas. La artista, además de haber ganado de nuevo el premio a Vídeo del año por tercera vez, también se ha alzado con el galardón al vídeo dirigido sin colaborador. La cantante se ha decantado por un llamativo vestido joya, que resaltaba su espléndida figura. Un look creado a partir de cientos de cuentas y cadenas plateadas con incrustaciones de cristales y brillantes, que combinó con unas plataformas plateadas.

La cantante no ha sido la única que ha destacado sobre una alfombra roja en la que el negro ha sido uno de los colores dominantes. Avril Lavigne, por ejemplo, ha lucido un conjunto en negro, de inspiración skater, muy en la línea de estilo de la artista.

También Becky G ha sido una de las más sexies. La cantante acudió a la cita con un vestido estampado, con pailletes en negro y pronunciadas aberturas en los laterales. Sabrina Carpenter también se ha decantado por un look sofisticado con detalles joya. En su caso, ha lucido un vestido en estampado floral de corte cut out, que estilizaba aún más su fantástica figura. Lili Reinhart, una de las protagonistas de Riverdale, fue una de las pocas que prefirió un look más sobrio. Un vestido negro de encaje, que combinó con zapatillas a tono y complementos discretos.

Imposible no hacer referencia a Anitta. La brasileña derrochó sensualidad con un impactante vestido color rojo cuya parte superior emulaba a un corsé. Sofia Carson prefirió un look más gótico, con un vestido negro con una especie de capa con la que se cubría la cabeza. No te pierdas nuestra galería con los mejores looks de la velada.