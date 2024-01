Alessandro Lequio responde al ataque más duro de Ana Obregón

Ya han pasado varias semanas desde que la polémica por las cuentas de la Fundación Aless Lequio se colocarán en primera plana mediática. Sobre esto se pronunció su presidenta, Ana Obregón, pero también Alessandro Lequio, ambos involucrados en el buen funcionamiento de la entidad con el fin de ayudar a otras personas. Desde que falleció su hijo, el 13 de mayo e 2020 a consecuencia del cáncer, concretamente el sarcoma de Ewing, tanto la presentadora como el colaborador de televisión han estado pendientes del progreso de dicha institución. Sin embargo, una serie de reproches los ha distanciado más que nunca.

Alessandro Lequio / Gtres

Alesandro Lequio se muestra tajante

«Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro», llegó a decir Ana Obregón la pasada semana en una intervención telefónica en televisión. Unas duras palabras con las que la actriz dejó entrever que en ningún momento recibió ayuda monetaria por parte de su ex para salir adelante junto al joven emprendedor.

Alessandro Lequio en televisión / Telecinco

Días después de estas declaraciones de Obregón, Alessandro Lequio ha reaparecido en Vamos a ver, donde se ha mostrado tajante con la situación. «Eso ya lo conté yo, ella ya me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión. Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro», ha declarado en un primer momento.

Alessandro ha continuado y ha explicado que «Ana es honrada, no tiene ninguna obligación con nada y con nadie. La clave de todo es que Ana es Ana y la Fundación es la Fundación. Son cosas que hay que separar. Las cuentas de la Fundación están clarísimas. Las cuentas de Ana me dan igual cómo estén. Ana es Ana». El italiano no ha querido entrar en más detalles en esta controvertida polémica. Y es que, Ana Obregón también lanzó un dado encubierto a la hora de indicar que «jamás ningún hombre la ayudó a nada».

Alessandro Lequio en una imagen de archivo / Gtres

El comunicado de Ana Obregón sobre la Fundación Aless Lequio

A través de Instagram, Ana Obregón compartió un post después de que fuera señalada por no haber hecho entrega del dinero de las exclusivas que ha ido haciendo ni de la recaudación del libro El chico de las musarañas, ejemplar que comenzó escribiendo su primogénito y terminó ella.

En dicha publicación se explicó que «en el nombre del Patronato de la Fundación Aless Lequio comunicamos que, ante la situación de falsos rumores y desinformaciones que se han vertido ante la opinión pública sobre nuestra presidenta y las donaciones personales que ha aportado a la Fundación queremos transmitir que este patronato no ha hecho declaraciones a ningún medio de comunicación acerca de sus movimientos contables por privacidad propia y de sus donantes (…)».

«Asimismo, tenemos la deferencia de aclarar que nuestra presidenta, Doña Ana García Obregón ha donado todos los derechos de autor de El chico de las musarañas a la Fundación», sentenció la misiva.