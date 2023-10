Alessandro Lequio revela el importantísimo papel de su madre en la vida de Audrey Hepburn

A Alessandro Lequio nunca le han faltado ganas de contar en televisión su estrecho vínculo con Audrey Hepburn. La actriz, modelo y bailarina fue uno de los rostros más conocidos de la época dorada de Hollywood, pero durante su vida también tuvo tiempo para conocer al aristócrata italiano, por mundano que pueda parecer ante los ojos de una estrella del cine como ella.

Recientemente, el colaborador de Vamos a Ver ha publicado una nueva fotografía en su Instagram para acreditar esta relación con Audrey. Lequio ha rebuscado en su álbum de fotos más privado, donde ha encontrado esta reliquia.

Alessandro Lequio ha querido explicar a sus seguidores cómo conoció su madre a la intérprete belga de nacimiento: «Mi madre, Audrey Hepburn y Andrea Dotti. Audrey y Andrea se conocieron en casa de mi madre.#alessforever #lequiocity». Algunos de sus seguidores se mostraban muy interesados ante esta anécdota que contaba el ex de Ana Obregón.

Esta nueva instantánea viene a reforzar la historia del conde Lequio, quien ya hace unos cinco años habló sobre esto. El escenario donde se desarrolló todo fue Roma, donde vivía Hepburn y el origen de la relación entre ambos tiene como nexo de unión a la madre de Lequio. Alessandra Torlonia presentó a Audrey a Andrea Dotti, que a la postre acabaría convirtiéndose en el segundo marido de la actriz.

La protagonista de Desayuno con diamantes siempre ha sido una mujer muy familiar para el padre de Aless Lequio porque ha crecido con ella. En ocasiones se comportaba como una niñera improvisada e iba a buscar al colegio al pequeño Alessandro. Sin embargo, él se mostró indiferente ante esto cuando le preguntamos: «No me supone absolutamente nada», comentó allá por el 2017.

En una entrevista con la revista Hola, Alessandro Lequio comentó que «Yo jugaba con su hijo Sean. Tenemos la misma edad y era común que ella viniese a casa. Era amiga de la familia. Mi madre además le presentó a Andrea Dotti, el que sería su segundo marido, y con el que hasta hace unos años pasábamos las Navidades».

El italiano siempre ha estado rendido a la figura de uno de los mitos del séptimo arte: «En la época, Audrey era Audrey pero mi madre era la Princesa más guapa del mundo. No resultaba extraño para nadie que ella viniese. La capital italiana vivía una época dorada y que me fotografiasen a la salida del colegio era muy normal», reflexionaba en la misma entrevista.

Por último, Alessandro Lequio siempre ha ponderado a su madre como la mujer más bella y elegante de toda Italia y parte del mundo. Quizá por eso, nunca ha entendido la fascinación que despertaba Hepburn allá por donde pisaba: «A mí como hombre no me gustaba nada. Para mí era una mujer pequeña y delgadísima. Por eso no entiendo su veneración. Eso sí, era una muy amable y muy, muy dulce», finalizaba.