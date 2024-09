Una alergia o intolerancia: la sorprendente causa de la angina de pecho de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique ha vuelto a sonreír tras el revés de salud que sufrió durante sus vacaciones familiares en el Rincón de la Victoria (Málaga). El torero ha reaparecido en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) para presentar la feria taurina benéfica de la localidad. Enclave en el que ha estado acompañado por otras figuras destacadas del mundo taurino como Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ y El Cid.

Durante la cita, Jesulín se ha mostrado relajado y sonriente y no ha dudado en atender a los medios de comunicación. Ha sido entonces cuando el diestro ha actualizado su estado de salud después de conocerse que sufrió una angina de pecho.

Jesulín de Ubrique paseando. (Foto: Gtres)

Una intolerancia o una alergia

Los reporteros presentes en el evento han preguntado a Jesulín si lo ocurrido podía deberse a una alergia o intolerancia. «Puede ser que vaya por ahí. Hasta que no me den los resultados de todo lo que me han ido haciendo, no lo sé, pero puede ser», ha dicho. «No me lo esperaba para nada. Estamos pendientes de unos resultados que llegarán en breve y a partir de ahí son los especialistas los que mandan», ha añadido. «Yo me encuentro ya bastante bien, muy recuperado y con ganas de hacer mi vida normal», ha proseguido. Después ha asegurado que es alérgico a algunos alimentos. «Bueno, me tendré que andar un poquito con cuidado», ha finalizado.

Jesulín de Ubrique atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

Primeras palabras tras recibir el alta

Cuando Jesulín de Ubrique recibió el alta hospitalaria, poco después de ser ingresado, aseguró que nunca se había visto en una situación así. «Soy una persona que me cuido. Hago deporte. No fumo. No bebo…», explicó. «No sé, no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado», dijo el torero mientras permanecía en el interior del coche en el asiento del copiloto y ya algo más relajado tras el susto inicial.

Jesulín de Ubrique en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Los achaques de salud de Jesulín

No es la primera vez que Jesulín de Ubrique atraviesa un problema de salud relacionado con su corazón. En 2017, mientras se encontraba toreando en Ávila, comenzó a sentirse indispuesto. Motivo por el que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Después de una serie de pruebas, los médicos confirmaron que había sufrido una arritmia.

Jesulín de Ubrique saliendo de Ambiciones. (Foto: Gtres)

En 2018, Jesulín se a sometió una operación por dos hernias y, años antes, un golpe de calor lo dejó inconsciente en plena plaza de toros. Aunque, sin duda, el episodio que más le ha marcado ocurrió en 2001, año en el que sufrió un grave accidente de tráfico que casi le cuesta la vida.