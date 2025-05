A pesar de que todavía continúa en tratamiento para el cáncer que padece desde hace más de un año, el rey Carlos III está muy comprometido con su agenda oficial y ni suele faltar a ningún compromiso. Una agenda frenética que algunas veces ha generado preocupación en el entorno del monarca, que considera que, debido a su estado de salud, tendría que tomarse las cosas con más calma. Sin embargo, parece que el padre del príncipe de Gales no está dispuesto a poner en pausa sus responsabilidades, a no ser que no le quede otra opción. Una manera de pensar que ha heredado directamente de su madre, que estuvo en activo hasta el final de sus días.

A diferencia de lo que ocurría en reinados anteriores, el rey Carlos III es algo más transparente con los temas de salud. Algo que es muy apreciado por los británicos y que aporta a la institución un carácter más cercano. A pesar de que nunca ha dicho exactamente qué tipo de cáncer padece, sí que ha dado algunos detalles sobre su estado, el último, en uno de sus actos más recientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

El rey Carlos III habla de su salud

El rey y su esposa han hecho una visita a Bradford y allí, en una visita fuera de la agenda oficial, el monarca ha podido hablara con un ex paciente de cáncer, con el que estuvo comentando algunos temas relativos a la enfermedad.

Según han publicado medios británicos, el rey aseguró que piensa que se encuentra en el mejor momento de su enfermedad. Unas palabras que no han sido matizadas por fuentes oficiales, pero que hacen pensar en que su tratamiento está haciendo efecto y la perspectiva de futuro es optimista.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Carlos III habla públicamente de su enfermedad, sino que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Por ejemplo, a finales del mes de abril, en una recepción en el Palacio de Buckingham comentó la desalentadora y aterradora experiencia que supone un diagnóstico de cáncer y dijo que el apoyo del entorno era esencial, porque la conexión humana tiene un profundo impacto y ayuda a que los momentos más oscuros de la enfermedad se iluminen.

De momento no se ha confirmado oficialmente en qué punto se encuentra el tratamiento del jefe del Estado ni tampoco se sabe exactamente qué tipo de tratamiento se le está dando. Una situación que ha provocado que se hayan multiplicado los rumores que, en ocasiones, apuntan a que su salud cada vez está en un momento más delicado. No obstante, sí que se sabe que Carlos III acude a un centro médico en Londres de manera regular y, de hecho, incluso tiene previsto un importante viaje internacional a Canadá y varios compromisos oficiales en el Reino Unido. Una agenda frenética que solamente sería posible si su salud estuviera en un buen estado.

La riqueza del rey Carlos III

Este reciente comentario por parte del monarca ha coincidido justo cuando ha visto la luz un nuevo informe que apunta que la riqueza del monarca ha crecido, mientras que la de algunos multimillonarios ha caído en los últimos tiempos.

Según ha publicado el Sunday Times, la lista anual de las 350 personas más ricas del Reino Unido ha puesto sobre la mesa la mayor caída de multimillonarios en la historia del periódico, así como un aumento de la riqueza personal del rey Carlos III, hasta el punto de igualar al al ex primer ministro Rishi Sunak y su esposa Akshata Murty.

El aumento de la riqueza del rey ha hecho que supere incluso a su madre, Isabel II. El patrimonio del monarca se cifra en 270 millones de libras más de lo que tenía la anterior monarca, aunque una parte importante de su fortuna procede de cartera de inversiones que heredó de ella. De hecho, Carlos III no tuvo que pagar el impuesto de sucesiones debido a una exención.