Alejandro Sanz ¿enamorado? de una conocida actriz peruana

Este 2023 no ha sido fácil para Alejandro Sanz. El pasado mes de mayo, el cantante sorprendía y alarmaba a su gran elenco de fans tras confesar, a través de un alarmante mensaje en sus redes sociales, que «a veces no quería ni estar». Unas palabras que generaron una gran preocupación en su entorno, la cual se agravó cuando salió a la luz su ruptura con Rachel Valdés, la mujer con la que había compartido sus últimos años de vida. Pese a que muchos señalaron que su bajo estado de ánimo se debía a esta difícil situación sentimental, el cantante quiso romper una lanza a favor de su ex pareja con las siguientes palabras: «Rachel es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo», exponía.

Han pasado varios meses desde que sucedió todo lo anterior. Meses en los que el artista ha estado enfocado en su trayectoria sobre los escenarios. Pero hace tan solo unos días, el intérprete de Corazón partió ha vuelto a situarse en el ojo del huracán mediático, y no precisamente por su gira musical, sino por su situación sentimental, la cual vuelve a ser noticia. Y es que Laura Fa y Lorena Gómez, aseguraron desde su podcast Mamarazzis, que Alejandro Sanz recibió la visita de una conocida mujer durante su concierto en Santander. Esta misteriosa mujer disfrutó del show y, posteriormente, pasaron horas juntos en un hotel, según las periodistas mencionadas.

Alejandro Sanz durante su concierto en Pamplona / Gtres

Ninguna de las periodistas quiso anunciar la identidad de esta chica, pero fue el propio Alejandro Sanz quien comenzó a dar pistas sobre de quien se podía tratar. El veterano cantante publicó una fotografía junto a Stephanie Cayo, la ex pareja de Maxi Iglesias. Una escena en la que ambos se encuentran en la cocina compartiendo comida y vino. «Cuando las emociones no se pueden explicar, ese es el lugar correcto. El más bello y el más puro», escribía Alejandro en su perfil oficial de Instagram. Cabe recordar que, en los últimos meses, Sanz se ha mostrado muy sincero con sus seguidores, compartiendo sus emociones sin ningún tipo de tapujo. Pero lo cierto es que estas palabras y la fotografía compartida ha dado mucho de qué hablar, ya que junto a la información difundida por las Mamarazzis, se han creado ciertas conjeturas que señalan la posibilidad de que se haya fraguado entre ambos una historia de amor inesperada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Además de ser conocida como la ex pareja de Maxi, uno de los hombres más deseados de nuestro país según varias encuestas, Stephanie Cayo tiene una larga trayectoria como modelo, cantante y actriz. Es de origen peruano y su participación en producciones como La marca del deseo, Doña Bella o Besos robados disparó hacia el estrellato su carrera artística. Su vida privada siempre ha intentado llevarla bajo los hilos más discretos y herméticos pero cierto es que, en una de sus últimas apariciones públicas, la actriz confesó que estaba atravesando por un momento muy bueno en el ámbito amoroso, algo que vuelve a generar aún más rumores sobre su relación con Alejandro Sanz.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar para conocer si realmente estas conjeturas que han generado sus últimos movimientos son una realidad asentada en el tiempo. Es importante subrayar que, además de lo supuestamente sucedido en Santander, durante el concierto ofrecido por Alejandro Sanz en Tijuana, también se puedo ver entre el público a Stephanie Cayo, según el periódico Los Ángeles Times.