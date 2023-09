El reconocimiento honorífico a Alejandro Sanz tras vivir uno de sus ‘peores’ veranos

Después de la tormenta siempre llega la calma. Un refrán que perfectamente podría corroborar Alejandro Sanz. El cantante ha sido investido este jueves por la Universidad de Cádiz como Doctor Honoris causa, un título honorífico que tan solo lo pueden otorgar asociaciones, universidades o colegios a personas eminentes que destacan en ciertos ámbitos profesionales y que no necesariamente son licenciados o graduados en una rama universitaria. Sin duda, un momento muy importante que ha significado mucho en su trayectoria. Tanto es así, que el madrileño ha decidido dedicar este conocimiento a «la alegría», una asignatura que no se imparte pero que es «el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental».

Todo ha ocurrido durante un acto en el que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido el encargado de conducir el evento y de entregar en mano el libro de la ciencia, el anillo de la antigüedad, el birrete laureado y la medalla a Alejandro Sanz, como símbolo de su nuevo estatus. Así, el intérprete de Corazón partió ha recibido la máxima distinción que otorga una universidad en España en un momento en el que, a juzgar por sus propias palabras, su estabilidad emocional no estaba bien encauzada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Universidad de Cádiz (@univcadiz)

No obstante, el discurso que ha regalado a los asistentes ha generado conjeturas que señalan que la mala época por la que ha atravesado personalmente, ha concluido como todo un aprendizaje para él: «Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje», manifestaba, añadiendo que «no hay nada que te llegue que en realidad no merezcas». «Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades, porque la vida es lo que sientes y lo que haces sentir y a eso no nos gana nadie», concluía.

Alejandro Sanz en la Universidad de Cádiz/ Gtres

Es muy probable que este reconocimiento haya supuesto un soplo de aire fresco y renovador para Alejandro Sanz. Y es que cabe recordar que hace tan solo unos meses, sus fans encendieron todas las alarmas tras leer los preocupantes mensajes que escribía a altas horas de la madrugada en sus redes sociales. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado […] A veces no quiero ni estar. Literalmente», llegó a publicar. Semanas después se conocía que su historia de amor con Rachel Valdés se había roto, un nuevo varapalo emocional que no ayudaba en su recuperación.

A día de hoy, se sigue sin conocer la causa que propició su ruptura, pero el cantante quiso defender a la que fue su pareja desde el primer momento que salía a la luz su separación, pidiendo encarecidamente a sus fans respeto hacia la cubana por su trabajo y por ella misma. Sin duda, el cantante ha vivido uno de los veranos más atípicos, lejos del foco mediático y centrado en sus hijos, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, donde ha disfrutado de planes caseros junto a los pequeños de la familia. Sin embargo, ahora que ha reaparecido ante los focos, lo ha hecho a lo grande, recibiendo el titulo honorífico Doctor Honoris causa.