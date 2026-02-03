Alba Flores está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. La joven, de la mano de Flores para Antonio -que ha protagonizado y producido-, está nominada a dos Premios Goya 2026 -que tendrán lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona-: Mejor Película Documental y Mejor Canción Original. A pocas semanas de que tenga lugar la gran fiesta del cine español, tuvo lugar el pasado martes 2 de febrero la cena de nominados de esta 40ª edición, a la que ha acudido la hija de Antonio Flores, que ha desvelado qué pensaría su padre si la viera recogiendo un galardón.

Alba Flores desvela lo que pensaría su padre, Antonio Flores

La consolidada carrera de Alba Flores en el cine la llevó a buscar un propósito con el que poner el broche de oro a su paso por el séptimo arte. Este fue destapar la historia no contada de su padre, Antonio Flores, fallecido el 30 de mayo de 1995.

Alba Flores en la cena de nominación de los Premios Goya 2026. (Foto: Gtres)

A través de un documental, la actriz ha podido reflejar parte de la historia familiar. Unas vivencias que le han llevado a estar nominada a los Premios Goya 2026. «Ahora ya la hemos digerido un poco, con mucha alegría», ha comenzado diciendo en el photocall de la cena de nominados.

Una nominación que recibió en una comida junto al resto del equipo que ha formado parte del documental: «Estábamos juntas comiendo, preparadas para el éxito o el fracaso. Dijimos hay que elegir qué chupito nos tomamos si nos nominan y qué chupito nos tomamos si no nos nominan. Yo de Whisky, en honor a mi padre».

Alba Flores en la antesala de los premios Goya. (Foto: Gtres)

En esta aparición ante los medios, la joven ha explicado qué es lo que sentiría y pensaría su padre si viese a su hija recoger un premio de este calibre. «Yo creo que estaría muy contento, que estaría muy contento. Que es darle un lugar de prestigio en el cine, a él, a su arte, a su historia y eso le pondría muy contento, y más cómo está reaccionando la gente, eso le pondría contentísimo», ha explicado. Además, ha desvelado que esta nominación no ha cogido por sorpresa al resto del clan, que esperaba que la película documental, al menos, estuviera nominada a un Goya: «En casa todo el mundo muy contento, muy felices. Decían que lo sabían que iba a pasar. Es un orgullo, un antes y un después en mi vida y estoy muy orgullosa de él. Queríamos hacer una película homenaje y vieron que era interesante a mí ponerme delante de las cámaras».

Sobre cómo ha vivido la grabación y la posterior postproducción, Alba ha apuntado que se ha emocionado, pero también se ha reído mucho: «Las mismas que me he reído me he emocionado. Ha sido como emocionalmente fuerte, he vivido momentos de duelo, pero también de alivio y risa sanadora, que llorar lo que no se había llorado».