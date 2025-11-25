El álbum de fotos de Antonio Flores que emocionará a su hija Alba en el estreno de su documental

El 28 de noviembre es una fecha marcada en rojo para el calendario de la familia Flores, pues se estrena un documental que repasa la vida del emblemático artista, tristemente fallecido el 30 de mayo de 1995. Su hija Alba era muy pequeña, pero siempre ha sido consciente del talento que tenía su padre y ahora quiere reflejarlo en un proyecto que pretende dar la vuelta a España. De esta premisa parte Flores para Antonio, la película que muchos están deseando ver. Por ese motivo, nosotros hemos dado un paso más y hemos hecho un recopilatorio de las fotos más emotivas del compositor.

Alba Flores está deseando que el proyecto que ha preparado con tanto cariño vea la luz, pero su tía Lolita piensa que no hace falta hacer demasiados esfuerzos para recordar a Antonio porque «está vivo. Sale por la radio y las canciones que hizo no pasan de moda». Y lo cierto es que el artista siempre ha demostrado que tenía un talento especial para dejar huella en el corazón del público. Su madre, la gran Lola Flores, bromeó en una ocasión diciendo que había nacido con una guitarra debajo del brazo.

Antonio Flores, con sus padres y con su hermana. (Foto: Gtres)

Antonio, un artista muy familiar

Es importante empezar la historia desde el principio, pues debemos entender cuál era el contexto para poder ponernos en la piel de la familia Flores. Antonio es hijo de la Faraona y del Pescaílla, dos artistas que consiguieron llegar a lo más alto. Esto quiere decir que el padre de Alba Flores nació y creció bajo los focos. Todo lo que hacía se convertía en noticia y se ganó el respeto de los medios, pero para él eso no era lo importante. Su verdadera motivación consistía en pasar tiempo con sus hermanas, Lolita y Rosario.

Lola Flores con sus hijos. (Foto: Gtres)

Antonio era creatividad, fuerza, talento y entusiasmo. Vivía por y para la música, pero jamás descuidó a su entorno. Según cuenta Lolita, compartía todos sus avances con Lola Flores, por eso sufrió tanto cuando tuvo que despedirse de ella. La actriz considera que su hermano no superó la muerte de su progenitora, por eso se marchó de este mundo a los 15 días.

Lola Flores, refugio e inspiración

Lola Flores con sus hijos. (Foto: Gtres)

Lola Flores ha sido una de las cantantes más grandes que ha tenido España, pero para Antonio Flores era mucho más: era su madre. La artista, cuando se bajaba de los escenarios, era una mujer normal. Se ocupaba de sus hijos, de sus amigos y de todo su entorno porque era muy protectora. De esta forma, el hermano de Lolita y Rosario encontró en ella un refugio y una fuente de inspiración.

En LOOK hemos tenido acceso a unas fotos, firmadas por la agencia Gtres, que demuestran la bonita relación que tenían Antonio y la Faraona. Tanto es así que prácticamente convivían juntos porque el compositor se instaló en una cabaña que había dentro de la mansión de su progenitora.

Las otras dos mujeres de Antonio Flores

Ana Villa durante un evento familiar. (Foto: Gtres)

Lola Flores no fue la única mujer en llegar al corazón de Antonio. El artista se enamoró en dos ocasiones: una de Amparo Muñoz y otra de Ana Villa, con quien cumplió su sueño de ser padre.

Ana Villa también está íntimamente relacionada con el mundo del arte. Se dedica a la producción teatral y siempre comprendió la profesión de su pareja. Tal y como hemos adelantado, el 27 de octubre de 1986 trajeron al mundo a una niña llamada Alba, quien hoy brilla con más fuerza que nunca.