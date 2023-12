Echando la vista atrás, Alba Díaz reconoció en la fiesta organizada por Moët & Chandon que ha sido un año de crecimiento personal para ella y especialmente bueno en todos los sentidos, también en el plano laboral. Además, en este 2023, pudo experimentar en primera persona una esperada reconciliación entre su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su abuelo, Manuel Benítez. Un acercamiento que se produjo en febrero.



Manuel Díaz y Manuel Benítez / Gtres

De todo esto habló Alba en una reciente entrevista, en la que aseguró que no conocía a su abuelo de antes, pero, ahora, que están todos unidos está viviendo una etapa pletórica y de unión. Asimismo, confesó cómo es su papel como nieta. «Y yo estoy feliz de haber conocido a mi abuelo, que yo pensaba que nunca iba a pasar», indicó a ¡Hola!.

Alba Díaz en una imagen de archivo / Gtres

Sobre cómo es Manuel en las distancias cortas, Alba Díaz reveló que es «un amor de persona. Es único, auténtico. Es arte, un genio. Te habla y no puedes quitarle la mirada porque te transmite tanto, tiene tanta energía…», confesó, orgullosa, asegurando que su relación familiar avanza viento en popa. Por otro lado, la hija de la diseñadora aseguró en la conversación que no había visto vídeos de su abuelo antes de tener ese primer acercamiento: «No sé, porque tampoco vi tanto. Es que era muy joven y no me enteraba muy bien de la cosa. Pero lo único que te puedo decir es que es maravilloso y que he conocido una persona que no sabía ni que existía. Es pura bondad, humildad, cariñoso… No para de abrazarte y besarte».

Así pasará la Navidad Alba Díaz

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Alba dio a conocer cuáles son sus planes y, como no podía ser de otra forma pasará parte de las fiestas con su abuelo. De hecho, serán unas festividades un tanto especiales, ya que son las primeras que pasan juntos después de toda una vida distanciados. «Claro. Ahora nos juntaremos, pero no sé cuando. Como todavía no sé ni qué día voy o a qué lado me voy… Ya me enteraré y os contaré», aseguró la creadora de contenido.

Alba Díaz junto a su abuelo, Manuel Benítez / Gtres

La relación de Alba Díaz con su madre

Fue también en el marco de esta conversación donde Alba Díaz alardeó de la buena relación que tiene con su madre y de la gran conexión que siempre han tenido. De hecho, hace poco protagonizaron uno de los capítulos del podcast de la empresaria, que tiene como título A solas con Vicky.

«Me costó bastante porque hablamos de temas muy íntimos, muy intensos… Cosas de las que no todo el mundo habla en casa con sus familiares y que yo creo que hay que hacer de vez en cuando. Creo que también ha sido muy necesario. Incluso ha habido gente que ha dicho: “Mi relación con mi hija o mi relación con mi madre ha cambiado o mejorado desde que he escuchado el podcast», explicó Alba Díaz.