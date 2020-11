Alba Carrillo devastada tras perder a su amigo del alma: «Una parte de mi mundo se va contigo»

Alba Carillo no pasa por su mejor momento. La exconconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido expresar sus sentimientos tras el fallecimiento de su perrito Lunes. Una noticia que viene un año después de que tuviera que despedirse de otra de sus mascotas, Lanas. En sus redes sociales, la modelo ha publicado numerosas fotografías de estos inseparables compañeros que han sido siempre un refugio para ella. Instagram ha sido la plaraforma donde ha querido despedirse de Lunes con una tierna fotografía y unas bonitas palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

«Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando…», ha comenzado diciendo la colaboradora. «Lunes me ha hablado más que muchos humanos con miles de palabras que no decían nada. Me ha guarecido con sus ojos, en días tristes, más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando. Me ha enseñado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estaría él, feliz y lleno de energía, esperándome», se sincera una abatida Alba Carrillo.

Palabras que han servido para desahogarse a la que un día fue pareja de Fonsi Nieto. En el escrito también se ha sincerado y ha explicado que ha aprendido a amar a todos los animales y que amar a un animal, «te acerca a lo mejor de ti mismo». Después de sincerarse ha querido dar el adiós definitivo al que ha sido su compañero de vida durante muchos años. «Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo récord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes», termina diciendo Alba Carillo.



Como era de esperar, la publicación ha recibido numerosas muestras de cariño para dar ánimos a la modelo, entre las que se encontraban las de sus amigas, Estela Grande o Cristina Cifuentes, entre otras. Después de las pérdidas de Lanas y Lunes, a Alba Carillo le queda el amor y la compañía de Fresh. Un perrito que le regalaron el pasado mes de julio por su cumpleaños en el programa para el que colabora.