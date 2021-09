Malas noticias para los fans de Aitana Ocaña. La artista ha tenido que suspender algunos de sus conciertos debido a un problema de salud. Ha sido ella misma quien ha dado a conocer lo que le ocurre a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram. Entre lágrimas, la intérprete de Vas a quedarte, ha pedido también disculpas por lo ocurrido. “Siento que el vídeo sea largo, pero quería explicaros todo bien. Espero podáis perdonarme y quiero que quede constancia que lucho hasta el final siempre para poder dar los conciertos, pero en temas de salud ya no está en mi mano… lo siento de todo corazón”, ha comentado primero.

“No quiero hacer un escrito y que sea todo tan impersonal. A principios de septiembre tuve laringitis, pero el problema fue que se me inflamaron las cuerdas vocales y tuve que cancelar conciertos y aplazar otros”, ha continuado diciendo la artista. La cantante ha explicado que después de 3 semanas volvió a Sevilla “mi médico, foniatras…me dijeron que no estaba capacitada para volver”, ha comentado con un hilo de voz. Sin embargo, Aitana se vio preparada y continuó con la actuación. «A la mitad del concierto me empezó a doler donde las cuerdas vocales y cuando terminé no podía hablar», ha dicho.

La exconcursante de Operación Triunfo llamó a sus doctores y le recomendaron descansar para que al día siguiente pudiera continuar su gira. “Pero hoy me he levantado casi sin voz. He hecho calentamientos y no puedo hacer tan si quiera la escala. Y bueno…básicamente tengo que cancelar hoy el concierto de Cádiz. Me sabe fatal hacer esto porque sé que hay gente que está muchísimo peor y esto es solo una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar algunos conciertos”, ha dado a conocer sin poder contener las lágrimas.

Después, Aitana ha mostrado su preocupación por si le tachaban de irresponsable. “Todos los días caliento la voz y me la cuido y soy responsable con mi trabajo que es lo que realmente me hace feliz. Pero es que, tampoco puedo forzar la situación. He venido a Sanlúcar de Barrameda y lo he intentado hasta el último momento, pero es imposible. Evidentemente voy a seguir cuidándome y voy a ir al foniatra. Espero que esto no dure, insisto sé que hay mil cosas peores en el mundo… Tengo que mejorar a nivel vocal para poder volverme a subir a un escenario y espero que no sea dentro de mucho tiempo”, ha sentenciado apenada.

Como era de esperar, numerosos rostros conocidos de la industria de la música no han dudado en mandarle mensajes de cariño y fuerza. “Fuerza amiga, que te mejores pronto”, ha escrito Luis Fonsi. Por su parte, Andrés Ceballos del grupo Dvicio, también le ha mandado ánimos. “¡Fuerza Aitana! Mucho ánimo”, ha comentado.