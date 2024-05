Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin dan un paso decisivo en su relación

Fue el pasado mes de diciembre cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la firma de divorcio, de muto acuerdo y cumpliendo con los requisitos exigidos por el Código Civil, de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, poniendo así fin definitivamente a su relación tras 26 años de matrimonio. Y lo cierto es que desde entonces, la historia de amor del ex duque de Palma y Ainhoa Armentia, la mujer con la que el ex deportista fue captado dando un romántico paseo por la playa de Bidart en enero de 2022, abriendo un escándalo sin precedentes en la Familia Real española; avanza a pasos agigantados. Prueba de ello es si no, que la vitoriana ya conoce a los hijos de Iñaki.

Los hijos en común de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Juan, Pablo, Miguel e Irene, conocerían a la novia de su padre desde «hace ya bastantes meses», tal como ha transcendido este jueves. Aunque en un primer momento, como es común en situaciones de ruptura, los ya mayores de edad no habían mostrado mucho interés en establecer vínculos con la nueva pareja de su padre, fuentes cercanas a la familia aseguran que esto se habría revertido en los últimos tiempos. En especial, tras el divorcio de Urdangarin y la hermana del Rey Felipe VI, y luego de que la nueva pareja comenzara a convivir. «Sería muy extraño que los hijos de don Iñaki no conocieran a la mujer con la que convive y que cuando le van a visitar no la vieran a ella, como en todas las parejas que se separan; ha sido un proceso lento pero inevitable y, sobre todo, relajado», aseguran.

Ainhoa Armentia, en Vitoria. (Foto: Gtres)

De acuerdo a la información de Vanitatis, la presentación no habría tenido nada que ver con una gira organizada por el ex duque para reunir a sus hijos y a su novia, sino que todo se ha dado «de la forma más natural, como en cualquier matrimonio con hijos que se separa y hay una nueva pareja». El primero en conocer en primera persona a Ainhoa Armentia fue Pablo Urdangarin, durante un partido de balonmano. Después, todo apunta a que la abogada de profesión ha puesto cara a Irene y Juan. Son de hecho las recientes imágenes que sitúan a Armentia en Camboya y Londres junto a Iñaki, las que demostrarían esto último, pues cabe recordar que, en el país asiático ha estado Irene, de cooperante durante unos meses, mientras que en la capital británica, vive el hijo primogénito de los antiguos duques de Palma de Mallorca.

Sobre el encuentro entre Miguel Urdangarin y Ainhoa Armentia no ha trascendido, por el momento, ningún detalle, si bien se ha confirmado que ha existido. Miguel Urdangarin es el tercero de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El joven vio su infancia marcada por la mudanza de sus padres a Suiza después de que estallara el caso Nóos. Fue allí donde continuó con sus estudios hasta que se fue a estudiar la carrera al Reino Unido. Tras haberse graduado en Biología Marina en la Universidad de Southampton, Miguel decidió mudarse a Ginebra con una clara doble intención: acompañar a su madre en una etapa complicada tras firmar su divorcio con Iñaki Urdangarin, y tomarse un año sabático para embarcarse en nuevos proyectos personales.