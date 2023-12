A la espera de que se confirme finalmente el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin -algo que es inminente-, la relación ente el ex deportista y Ainhoa Armentia está cada vez más consolidada. Han pasado casi dos años desde que se publicaran las primeras imágenes de Urdangarin paseando de la mano junto a la que entonces era su compañera de trabajo, tras las cuales se emitió el comunicado en el que se anunciaba la ‘interrupción de la relación matrimonial’ entre la hermana de Felipe VI y Urdangarin y, desde entonces, la pareja ha ido dando pasos importantes en su romance. Les hemos visto acudiendo al mismo centro de yoga o disfrutando de viajes en distintos puntos de la geografía española y, ahora, por fin, ha trascendido que la novia de Urdangarin ha mantenido un primer encuentro con uno de los hijos del ex deportista.

Ainhoa Armentia en Vitoria. / Gtres

Ha sido con Pablo, el más mediático de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El joven y sus hermanos, después de pasar unos días en Madrid -acudieron al 60 cumpleaños de la infanta Elena todos, menos Miguel-, se han trasladado a Vitoria, para celebrar el fin del año con su padre y su familia paterna.

Hasta ahora, ninguno de los hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina conocía a la actual pareja del ex deportista, sin embargo, tal como ha podido confirmar la revista ¡Hola!, el mediano de ellos, Pablo, el único que ha seguido los pasos de su padre en el mundo del deporte, sí que ha podido ver a Ainhoa Armentia. Según explica la citada revista, la novia de Urdangarin apareció con Iñaki en uno de los partidos en los que jugaba Pablo y al final del partido ambos fueron presentados. Un encuentro breve que, por ahora, no ha tenido mayor trascendencia. De hecho, a pesar de que Pablo ya ha podido verse cara a cara con Ainhoa Armentia, el resto de sus hermanos mantienen la distancia y todo apunta a que la situación no va a cambiar, al menos, de momento.

La infanta Cristina y su hijo Pablo Urdangarin en Barcelona. / Gtres

Una relación especial

Iñaki Urdangarin mantiene una relación estrecha con todos sus hijos, pero con Pablo el vínculo es aún más especial si cabe, ya que es el único que ha seguido sus pasos en el mundo del deporte. De hecho, es muy habitual ver al ex deportista en las gradas apoyando a su hijo y dándole consejos sobre su carrera deportiva. También a la infanta Cristina, que acude siempre que puede a los partidos de su hijo mediano.

A pesar de que Pablo Urdangarin ya conoce a Aimhoa Armentia y de que la relación entre el ex deportista y su novia está muy consolidada, de momento no hay ningún indicio de que el resto de hijos de la infanta Cristina vayan a seguir los pasos de su hermano y conocer a la novia de su padre. Por ahora tampoco se sabe cuándo se confirmará el divorcio entre la hermana de Felipe VI y el que ha sido su marido casi 25 años, por lo que, cabe esperar que todo sea una cuestión de tiempos.