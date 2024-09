Adrián Lastra y Clara Chaín rompen su relación tras cuatro años juntos

El actor Adrián Lastra y Clara Chaín han puesto fin a su relación tras cuatro años juntos. Aunque no ha sido hasta este miércoles cuando se ha confirmado la noticia, lo cierto es que hacía varios días que sonaban rumores de ruptura entre la pareja. Especialmente desde que el intérprete de Velvet, La manzana de oro o Sin Límites, manifestara públicamente a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de 500 mil seguidores, que está atravesando un momento delicado. «Nunca he sido de poner mis mierdas para la galería, pero me apetecía decir como me sentía. Hay veces que los días se hacen duros pero hay días que son más duros que otros. Incluso los minutos pesan», comenzaba el escrito.

«Siempre me muestro como ‘Adri, qué bien lo llevas’, pero el Adri de verdad lleva la procesión por dentro. No me gusta mostrar las ‘mierdas’, porque no es cuestión de dar ni pena, ni lástima, ni mucho menos hacer esto por ‘likes’. Sólo quería gritar el susurro de la fragilidad. Ahora sí, mañana será más y mejor y poco a poco, a intentar bailar la vida», terminaba el escrito. Uno que rápidamente contó con la réplica de Clara por la misma vía. «Están siendo unos días muy duros para mí y quería pasar este momento de la forma más discreta posible. Pero me están llegando mensajes con rumores e historias muy locas que por supuesto no son verdad. No sé si reírme o llorar, de verdad. No estoy con nadie. Y no hay nada más de lo que ya habéis leído. Por favor, dejad de inventar», escribió la actriz.

Comunicado de Adrián Lastra en su perfil en Instagram. (Foto: Gtres)

Más allá de lo anterior, ni Adrián Lastra ni Clara Chaín han ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre los motivos que los han llevado a tomar esta decisión. No obstante, fuentes cercanas a la ya ex pareja señalan que la ruptura se ha producido de manera amistosa, sin conflictos públicos ni enfrentamientos, y a razón de una diferencia de objetivos vitales. «El estar en distintos puntos vitales y tener objetivos diferentes les habría llevado a tomar la decisión de separarse», ha citado Cuore.

La noticia de la ruptura de Adrián Lastra y Clara Chaín llega apenas unas semanas después de que el actor se enfrentara a un bache en su estado de salud que hacia que tuviera que dejar a un lado todos los proyectos que tenía pendientes durante este año. Adrián sufrió un «aparatoso» accidente de moto por que el tuvo que ser operado de urgencia y permanecer varios días ingresado en el hospital. Entonces, Clara se convirtió en su máximo apoyo. «El martes tuve un accidente de moto bastante aparatoso y tuve mucha suerte la verdad (…) Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular el anular con fractura de la última falange con el riesgo de amputarla (…) Y luego otra operación en el pie izquierdo con factura abierta con luxación de el metatarso de el dedo meñique», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrian Lastra (@adrian_lastra)

La historia de amor de Adrián Lastra y Clara Chaín

Fue en noviembre de 2020 cuando Adrián Lastra hizo pública su relación con Clara dedicandole este romántico mensaje en sus redes sociales «GRACIAS a esta persona tan especial… una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma tan ESPECIAL! Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta!! GRACIAS!», escribió.