Sergio Ramos o Cristina Pedroche: el ‘grito de auxilio’ de los famosos en las redes

Por desgracia, el acoso en redes sociales está a la orden del día y cada vez son más los famosos que se ven obligados a experimentarlo. En esta última ocasión ha sido Sergio Ramos quien se ha convertido en uno de las protagonistas de la semana ya que, lejos de dejar su caso anclado, ha querido hacer un llamamiento hacia nada más y nada menos que Elon Musk, el CEO de Twitter.

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023