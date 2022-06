Así es la hija transgénero de Elon Musk que rompe lazos con su padre

Elon Musk ha vuelto al centro de la polémica. Después de comunicar sus planes para el futuro de Twitter y de despedir a cinco trabajadores de Space X, el nombre del magante ha vuelto a sonar con mucha fuerza en los medios de comunicación, aunque esta vez por una cuestión que nada tiene que ver con los negocios. Entrando de lleno en el ámbito familiar, Musk no está atravesando uno de sus mejores momentos, pues su hija ha decidido romper todo tipo de lazos con él.

El pasado 18 de abril, coincidiendo con su mayoría de edad, la hija del creador de Tesla acudió a la Corte Superior del condado de Los Ángeles para presentar una petición oficial sobre su cambio de género en todos los documentos, incluida su partida de nacimiento. Y es que, en este proceso, la hija transgénero de Musk no solo ha pedido ser reconocida como una mujer, sino también sustituir su apellido actual, para no tener ningún tipo de relación con su padre. “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionada con él de ninguna manera”, expresó la joven al tomar esta decisión. Unos papeles en los que ha pedido ser reconocida por el nombre de Vivian Jenna Wilson, adoptando así el apellido de soltera de su madre, la escritora Justine Wilson.

Elon Musk, antes de tener un romance con Grimes, estuvo casado con Justine, con la que tuvo cinco hijos. Tras perder a su primogénito por muerte súbita, la pareja tuvo gemelos, Xavier y Griffin y, después, trillizos, Damian, Kai y Saxon. Pese a que sus padres son muy conocidos mediáticamente, los adolescentes siempre han mantenido un perfil muy bajo, llegándose solo a conocer que es el padre quien tiene la custodia compartida.

Los los motivos por los que Vivian habría decidido renegar de su padre no han trascendido, pero lo cierto es que la joven ha aparecido en varias ocasiones en las redes sociales de Musk, además de protagonizar la revista Forbes en 2018 junto a sus hermanos. Lo poco que se sabe de su vida personal es que asiste a la Escuela Ad Astra de California, una institución fundada por su padre.

Por el momento, el fundador de Tesla no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, aunque sí que ha dejado algunos comentarios en su cuenta de Twitter donde deja clara su posición. “Quiero mucho a todos mis hijos”, manifestó el pasado Día del Padre. No obstante, sus mensajes de 2020 que han sido rescatados por algunos usuarios de la red social, le han puesto contra las cuerdas. Y es que, pese a mostrarse como un “defensor” de la comunidad trans, aseguró también que los pronombres daban “asco”, añadiendo junto al tweet una imagen burlesca de las personas que ponen “él/ella” en su descripción, refiriéndose así a la tendencia de identificarse sexualmente con un pronombre como “them”, referido a las personas que se consideran de género no binario.

I love all my kids so much — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

Además, varios empleados de Twitter expresaron el pasado abril su descontento ante la intención de Musk de comprar la red social, considerándole como un homófobo y conservador. Los miembros de la compañía respaldaron su acusación culpándole de haber mostrado su admiración hacia el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, señalado por la comunidad LGTBI por un proyecto de ley que niega la discusión sobre temas de identidad de género, además de prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas.

Recordando en el #DiaDelPadre cuando Elon Musk tuiteó esto y luego su hija trans salió del clóset pic.twitter.com/NB0R3rR7db — michi Eri💖💛💙Novia de la adm1n y la influencer (@Erivlt) June 20, 2022

No obstante, su exmujer, Justine Wilson, ha mostrado abiertamente su apoyo a su hija, expresando el orgullo que siente hacia ella tras haber llevado a cabo una ruptura pública con su padre. “’Tuve una infancia rara’, me dijo mi hija de 18 años. ‘No puedo pensar en mí como alguien normal, verme como alguien normal’. Le dije que estaba orgullosa de ella, estoy orgullosa de mí misma”, ha explicado Justine en su cuenta de Twitter después de que se conociera la decisión de su hija de cambiarse el género en los documentos y renegar del apellido de su padre.