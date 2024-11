Joana Sanz, asustada, anuncia que debe someterse a una operación: "No sé cómo llevarlo"

El nombre de Joana Sanz siempre ha sonado con fuerza dentro del mundo de la moda y desde hace un tiempo también ha despertado el interés de la crónica social. Su polémica relación con Dani Alves le ha situado en el centro de la noticia y sus movimientos generan bastante repercusión. Recientemente ha confesado que debe someterse a una operación que le ha despertado muchos temores.

«No iba a compartir esto, pero no sé. Tal vez alguien haya pasado por lo mismo y se atreva a mandar un buen mensaje, a compartir su experiencia y tal vez encuentre un poquito de consuelo en esas palabras (…) Tengo una cara estupenda hoy, pero anímicamente estoy bastante baja», ha empezado diciendo delante de sus 942.000 seguidores de Instagram.

Más adelante ha desvelado cuándo tendrá que ponerse en manos de los especialistas y ha confesado que no sabe cómo actuar. «En una semana me tienen que quitar una de las trompas, a parte de un pólipo. Pero vamos, que un pólipo es… nada en comparación con quitarte una de las trompa, entonces estoy bastante triste, enfadada y frustrada y no sé cómo llevarlo».

Última publicación de Joana Sanz. (Foto: Instagram)

Joana Sanz ha recibido muchas críticas en los últimos meses. Su relación con Dani Alves le ha convertido en una influencer un tanto polémica. Lo cierto es que hizo comentarios desafortunados y apoyó al futbolista en un momento muy complicado a nivel mediático y judicial.

Los expertos aseguraron que la postura que había adoptado la influencer le iba a jugar una mala pasada. Todavía tiene un ejército de seguidores bastante potente, pero Telecinco confirmó que Joana había perdido bastantes campañas importantes desde que detuvieron a Dani Alves. Únicamente hay que ir a su Instagram para comprobar que hace mucho tiempo que no publica ninguna promoción de ninguna marca importante. Tiene fijado en su perfil una campaña con Jimmy Choo, pero realmente este proyecto tiene 36 semanas.

Joana Sanz da explicaciones

Joana Sanz ha dado varios golpes en la mesa. Siempre ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con los errores de Dani Alves, pero muchos no entienden que no haya tomado una decisión tajante con él. En un primer momento dijo que iba a romper la relación, pero el paso del tiempo ha demostrado que siguen juntos. Recientemente se han dejado ver paseando por las calles de Madrid, en concreto por la Milla de Oro, una de las zona más caras de la capital.

Joana Sanz y Dani Alves, en un evento. (Foto: Gtres)

La tormenta empezó en enero de 2023, cuando una joven denunció a Dani Alves y le acusó de haberse sobrepasado con ella en una discoteca de Barcelona. El futbolista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, de los cuales ha cumplido 14 meses. De momento Joana está a su lado, pero ahora es ella la que necesita apoyo porque no lo está pasando bien.

La modelo ha desvelado en sus redes que debe ponerse en manos de profesionales para quitarse una trompa y un pólipo. Ha pedido consejo a su legión de fans, por si alguien le da ánimos y consigue afrontar este problema desde otro punto de vista.

El otro disgusto de Joana Sanz

el mensaje de Joana Sanz. (Foto: Instagram)

La pareja de Dani Alves ha destapado su otro disgusto. Ella no es la única que un problema médico, su perrita también ha tenido que pasar por quirófano. «Operaron la patita de mi princesa», ha escrito junto a una fotografía de su mascota. No corren buenos tiempos a Joana, pero por suerte podrá refugiarse en el calor de sus seres queridos, entre los que se encuentra el deportista brasileño.