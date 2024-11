La familia de Fofito da la última hora sobre su estado de salud: "Los pulmones, bastante fastidiados"

Alfonso Aragón Sac, más conocido como Fofito, miembro del mítico grupo Los Payasos de la Tele, se encuentra atravesando por un complicado momento de salud a sus 75 años. El pasado 14 de noviembre trascendió que había tenido que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una infección pulmonar severa. Ha pasado más de una semana desde entonces y, aunque se han conocido pocos datos sobre su evolución, ahora ha sido su familia la que ha querido compartir cómo se encuentra el cómico.

«Las noticias son bastante escuetas. Sabemos que está delicado, que tiene los pulmones bastante fastidiados. Y estamos esperando noticias más concretas», revelaba Gabriel, sobrino del mencionado, en unas recientes declaraciones que dejan patentes la inquietud de la familia.

Alfonso Aragón Sac, más conocido como Fofito, durante la presentación del Festival Encanto en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero estas no han sido las únicas noticias que se han conocido sobre el estado de salud de Fofito. Además de las palabras de Gabriel, recogidas por La Razón, la hija del payaso, Mayte, también ha querido asegurar a El Español que «su padre continúa recuperándose en el hospital», aunque en su caso no ha querido desvelar si continúa o no en la planta de Unidad de Cuidados Intensivos, limitándose a decir que recibe «atención médica constante». No obstante, el periódico mencionado publica que tras ponerse en contacto con otras fuentes, pueden afirmar que ya ha sido trasladado a la planta general del hospital.

Activo en las redes sociales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fofito (@fofito.aragon.oficial)

En medio de su recuperación, Fofito ha hecho uso del universo 2.0 para felicitar a su mujer, Marianela, por su cumpleaños: «Sin ella no soy nadie. Quiero felicitar hoy a mi mujer, que me lleva acompañando 54 años. Feliz cumpleaños», escribía junto a una fotografía en blanco y negro de ambos. Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de mensajes de cariño por parte de sus fans, quienes no dudaron en felicitar a su esposa y en desearle una favorable evolución de la dolencia que padece.

Cancelación de espectáculos

Con motivo de su ingreso hospitalario, Fofito y su equipo se han visto obligados a cancelar algunos de los espectáculos que tenían previstos para las próximas semanas. El más inminente era el acto que se realizaba en el municipio madrileño de Leganés, en beneficio a favor de los afectados por la DANA. «Queremos comunicaros que, por motivos de salud, Fofito no podrá estar presente en las funciones previstas en Leganés este fin de semana. Sentimos las molestias ocasionadas y esperamos vernos pronto», rezaba el escrito.