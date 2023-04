Sergio Ramos y Pilar Rubio: de la seriedad de sus conversaciones en la grada a un futuro brillante

A Sergio Ramos y Pilar Rubio les costó más tiempo del esperado adaptarse a su nueva vida en París. Primero fueron las malditas lesiones las que tornaron en pesadilla el sueño francés del jugador de fútbol, pero, una vez logró dejarlas atrás, todo lo que ha venido ha sido bueno. El matrimonio vive una vida plácida en la ciudad del Sena, si bien en las últimas semanas se empieza a hablar de un posible cambio de aires.

Para entender bien la historia hay que hacer un breve guiño deportivo contextual. Sergio Ramos termina contrato con el PSG este próximo 30 de junio y todavía no ha llegado a un acuerdo para renovar. Él querría quedarse y prolongar así el proyecto de vida que empezó junto a su mujer e hijos hace un par de años. Sin embargo, parece que su club no tiene la misma prisa que él por estampar la firma y se lo piensa. Según la prensa deportiva, la oferta que manejan hacerle, obligaría al andaluz a rebajar su sueldo de 12 millones de euros por temporada a la mitad, y el tiempo de prolongación contractual será de 1 año. Unas condiciones que parecen no satisfacer demasiado al ex jugador del Real Madrid.

En medio de este tira y afloja con la multimillonaria entidad propietaria de sus derechos, Sergio Ramos ha recibido una mareante oferta procedente de Asia. Una propuesta desorbitada que está haciendo que se replantee muy seriamente su futuro en París. De hecho, parece que ese es el debate que está teniendo con Pilar Rubio en las gradas del Parque de los Príncipes, donde fue fotografiado el pasado fin de semana. El andaluz no podía jugar por lesión y estuvo acompañado en la grada por su mujer. Ambos mantuvieron una charla que, a juzgar por sus expresiones, para tener un contenido importante.

De vuelta a la cifra que le han puesto encima de la mesa a Sergio Ramos, hay que desvelar ya que el club es el Al-Hilal Saudi FC, de la Superliga de Arabia Saudí, quienes están dispuestos a pagarle 30 millones por temporada. Es decir, cinco veces más de lo que cobraría si se queda en el Paris Saint-Germain.

Normal que tanto Ramos como su esposa estén barajando la opción de sentarse a valorarla. Si el patrimonio de la familia está más que asegurado ya, ni qué decir tiene que ambos podrían jubilarse tranquilos con la cantidad que percibiría el jugador de fútbol por cada uno de los años que militara en el club saudita.

Otros alicientes para Sergio Ramos serían coincidir en la liga con Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nassr, equipo que le abona 200 millones por temporada. Una cifra absolutamente récord e inalcanzable para nadie. Sobre la mesa también se ha puesto el nombre de Leo Messi, después de publicarse en Francia que no seguirá en el PSG a partir del mes de junio. Por lo tanto, quién sabe si el argentino y el español podrían volver a encontrarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

La opción de la retirada es otra que maneja el defensa. A sus 37 años, hace poco declaró que añoraba pasar más tiempo junto a los suyos: «Cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis… intentar tener una vida normal», dijo.