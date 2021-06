Abandono en ‘Supervivientes’: Carlos Alba pone punto final al ‘reality’

El hambre, las condiciones climatológicas y la convivencia son factores determinantes a la hora de permanecer en ‘Supervivientes’. Carlos Alba ha podido lidiar con ello durante al menos dos meses porque se ha convertido en el primer participante en abandonar el concurso presentado por Jorge Javier Vázquez (en España). Una situación que nunca se habría imaginado que sucediese, pero que finalmente ha ocurrido. Carlos ha dicho adiós a su aventura en Honduras debido a la lesión sufrida en su brazo.

El superviviente ha sido evacuado hace unas horas por prescripción médica tras las pruebas realizadas en el hospital, pues el equipo sanitario ha dictaminado que su estancia en el formato ha terminado. De esta forma, en los próximos días cogerá un vuelo que le traerá de vuelta a España para que se reencuentre con el resto de los compañeros que han sido expulsados. Durante la gala del jueves, el que fuera concursante de ‘Masterchef Celebrity’ se derrumbó por la dolencia que le estaba impidiendo llevar un concurso con normalidad. De hecho, tuvo que ser atendido por los médicos. “Tienen que ver si con esa herida puede seguir en el programa, ya que no puede hacer las pruebas ni nada. Están valorando si puede continuar o no, en cuanto sepamos os contamos”, dijo Lara Álvarez con preocupación mientras Alba abandonaba la palapa.

Tras ese complicado episodio, finalmente ha sucedido lo que Carlos no quería que sucediese: su inminente abandono. Una decisión consensuada por los profesionales para que el concursante se recupere lo antes posible. Ha sido Carlota Corredera quien ha anunciado la noticia durante la tarde del viernes en ‘Sálvame’. “Es una comunicación oficial. En estos momentos se paran las votaciones de los nominados (Tom Brusse, Omar Sánchez, Melyssa Pinto y Carlos). El chef debe abandonar el concurso porque la herida que se hizo ayer con un tronco se ha agravado y ha ido a peor», ha comenzado diciendo la presentadora. «Al parecer ha sido trasladado a un hospital en Honduras y el equipo médico que lo ha tratado considera que no está en condiciones de continuar en el concurso. Vuelve a España, para que lo sepa su familia. Es una pena, la verdad. Carlos Alba debe abandonar por prescripción medica porque ayer tenía muchos dolores. Por lo tanto, ya no es concursante oficial”, ha añadido.

Este abandono ha supuesto un giro inesperado en la dinámica del programa, ya que ha obligado a la organización a paralizar los votos para salvar a los concursantes que esta semana estaban nominados junto al chef. Por el momento, el espacio no ha dado más información de lo que ocurrirá en los próximos días, pero deberán tomar alguna que otra decisión para ver cómo continúan con esta baja a tan solo un mes de la final del ‘reality’ más extremo de la televisión.

Mientras, Gianmarco Onestini, Melyssa Pinto, Tom Brusse, Omar Sánchez, Olga Moreno, Alejandro Albalá y Lara Sajen siguen luchando por proclamarse ganadores de esta edición 2021.