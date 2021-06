Es bastante probable que Carlota Corredera tenga una resaca importante de emociones pero con un agradable regusto en el paladar. Este pasado miércoles cerró la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ con una entrevista en plató a Rocío Carrasco que mantuvo pegados al televisor a 2.279.000 espectadores (27.3% de cuota de pantalla) de media. El encuentro entre ambas mujeres simbolizó el cara a cara entre dos personas que empezaron trabajando juntas para acabar convirtiéndose en amigas.

La gallega se ha convertido durante estos 12 episodios (más dos entrevistas) en el mejor apoyo para la hija de Rocío Jurado. Desde el principio no tuvo ningún problema en alinearse a su lado y enarbolar la bandera del #YosítecreoRocío, el ‘hashtag’ utilizado para arropar y dar veracidad al discurso de la protagonista. Carlota implementó el término «negacionistas» -tan de moda en pandemia- para referirse a todos aquellos que no creían y desacreditaban el desgarrador relato de Rocío Carrasco.

La llamada ‘revolución Carlota Corredera’ tenía una cita cada miércoles a las 22.00 horas de la noche. No ha sido sencillo defender a capa y espada a Rocío. Para ello ha tenido que soportar un torrente de críticas, algunas de ellas muy duras. También le ha costado algún que otro enfrentamiento en televisión como el que tuvo hace unos días con su compañero Antonio Montero, así como alguna discrepancia con Kiko Matamoros, reconocido amigo de Antonio David Flores.

La entrevista final fue una noche tremendamente emotiva para ambas. Carlota había derramado alguna lágrima unas horas antes en ‘Sálvame’ y Rocío Carrasco entró al plató del estudio 6 de Mediaset visiblemente nerviosa y con los sentimientos a flor de piel, sobre todo tras la sentida interpretación que Blas Cantó hizo en directo de ‘Como una ola’, el éxito de su madre.

Así ha sido la emocionante entrada de Rocío Carrasco en plató #RocíoSeguirViva pic.twitter.com/SU9mLqw4Wv — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) June 2, 2021

La docuserie ha superado todas las expectativas y ha tenido un impacto social sin parangón, motivo de alegría para ambas. Lo celebraron con miradas cómplices, sonrisas y mucho cariño. La presentadora le preguntó a la entrevistada cómo se encontraba. Y su respuesta fue todo un premio para la primera: «Estoy bien, agradecida y orgullosa de la gente con la que he trabajado, orgullosa de ti y de las mujeres de mi país», decía. Inmediatamente, la cámara buscó la reacción de una Carlota Corredera muy emocionada y que aguantaba estoicamente las lágrimas. Solo acertó a expirar un «Ay» para después contestar que «las mujeres de este país están muy orgullosas de ti y de tu valentía». Su química alcanzó el cénit en ese mismo momento y de no ser por la pandemia la habrían escenificado con un sentido abrazo.

Carlota Corredera recibía así su premio particular, un galardón sin trofeo. El elogio de Rocío Carrasco reconocía su labor estos tres meses al frente del programa. Look ha querido pulsar sus sensaciones tras vivir una noche tan grande para ella pero ha preferido no hacer declaraciones. Lo mismo que el otro gran apoyo de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, quien no ha querido opinar sobre la amistad entre su mujer y la presentadora de su documental. ¿Repetirá Carlota en ‘El nombre de Rocío’, el próximo otoño?