¿Quién fue el expulsado de ayer, martes 27 de octubre, de ‘MasterChef Celebrity Legends’?

Esta semana, los seguidores de MasterChef Celebrity Legends tienen ración doble. Además de su entrega habitual del lunes, en la que Juan Betancourt se despidió de las cocinas, La 1 emitió un nuevo programa este martes. Ocupó el hueco que ha dejado Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez, que ha vuelto a La 2, por sus discretos datos de audiencia. El movimiento no es casual. A pocos días de que termine octubre, La 1 quiere asegurarse el liderazgo del mes frente a Antena 3, con quien mantiene una ventaja de menos de un punto (13% frente a 12,3%, según los datos acumulados hasta el 27 de octubre). Y para no dejar escapar esa victoria, nada mejor que tirar de uno de sus formatos más sólidos.

La entrega del martes llegó cargada de nostalgia. Con un viaje en el tiempo a los años 90, un DeLorean y la visita de Yolanda Ramos, los aspirantes tuvieron que repetir aquellos platos que en su día les costaron caro. Después llegó la prueba de exteriores en los Cines Callao, que celebran su centenario, donde los dos equipos cocinaron un menú coreano de cuatro platos para 70 comensales. El equipo rojo, formado por Santiago Segura, Paz Vega y David Bustamante, se llevó la victoria, mientras que el azul sufrió con un arroz que no convenció al jurado. Eso obligó a sus integrantes a jugarse la permanencia en una tensa ronda de duelos, en la que cualquier mínimo error podía conducir a la expulsión.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 27 de octubre?

La expulsada fue Marina Rivers, una de las grandes favoritas. Su masa no terminó de cuajar en el duelo final contra Edu Soto: «Ha sido horrible, nunca he cocinado con este caos», reconoció.

«Te veíamos en la final, pero se ha truncado la trayectoria», le dijo Pepe Rodríguez. Sus compañeros bajaron del balcón para despedirla, y Edu Soto lo resumió así: «Ella era el Real Madrid y tenía que hacer su peor partido».

Marina se marchó con una sonrisa: «Ha sido una edición mágica». Quien peor lo está pasando es David Bustamante, que reconoció sentirse sin fuerzas: «Lo estoy pasando mal ya». El jurado, eso sí, le animó a seguir adelante. Precisamente el cantante, le mandaba un mensaje de despedida a su compañera de programa e influencer, reconociendo que su hija Daniel quiere seguir sus pasos: «Estoy muy orgulloso del ídolo que escogió porque ha escogido una maravillosa persona, de verdad. Eres un ángel, te lo juro. No le ha dado tiempo en la vida para hacer todo lo que sabe hacer».

De esta manera, Marina Rivers sigue los pasos de Juan Betancourt, que fue el eliminado del lunes y el camino hacia la final de MasterChef Celebrity Legends se va despejando. Ahora sin una de las favoritas, será el momento para que otros compañeros puedan ganarse un puesto y tener más protagonismo.