La 1 recurre a ‘MasterChef Celebrity’ para asegurarse ganar a Antena 3 en octubre

TVE ha decidido cambiar el horario habitual de MasterChef Celebrity Legends, que se emite siempre los lunes, y programar esta semana un doble capítulo: lunes y martes. El motivo es que La 1 quiere ganar a Antena 3 el mes de octubre y ser la cadena más vista del mes. Con solo cinco días por delante, la ventaja de la cadena pública parece difícil de remontar para Atresmedia, pero en Prado del Rey quieren asegurarse este triunfo en un mes especialmente complicado por la actualidad informativa.

Hasta hoy, 27 de octubre, los datos del mes son estos: La 1 marca un 13% de cuota de pantalla y Antena 3, un 12,3%. En los cinco días de octubre que quedan, parece imposible que Antena 3 logre reducir la distancia. Las temáticas de pago son terceras, con un 12,5% hasta el 26 de octubre. Hay que dejar claro que sería la primera vez que La 1 le quita el liderazgo mensual a Antena 3 sin la ayuda de eventos como los Juegos Olímpicos, la Eurocopa o el Mundial, de ahí la importancia que tiene para TVE ganar este mes y lograrlo por sus propios medios, aunque a partir de ahora vamos a recordar que la cadena pública sí ha tenido algunas ‘ayudas’ extra.

Los tres eventos que han impulsado a La 1 en sus audiencias.

El mes ha estado marcado por tres grandes citas que han dado enormes datos a la cadena pública. La primera fue el partido de la selección española ante Croacia, de la UEFA Nations League, el 6 de octubre: reunió a 5.313.000 espectadores y un 39,3% de cuota, y 10.214.000 personas lo vieron al menos un minuto. El minuto de oro llegó a las 22:32 horas, con 6.784.000 espectadores. Ese día La 1 firmó un 18,8%, y el partido aportó 8 puntos a la cadena. Por lo tanto, sí ha tenido ayuda de competiciones deportivas para inflar su share.

La segunda fue el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, que logró un 44,2% y 2.097.000 espectadores y fue el mejor dato desde 2009, cuando alcanzó un 45,8%. Mejoró en 4,9 puntos la cuota de 2025. Ese lunes La 1 cerró el día con un 15,2%. Se trata de un evento tradicional -al igual que las Campanadas, la Nochebuena o la Lotería de Navidad-, donde TVE suele ser el canal al que la mayoría de espectadores acuden en primer lugar.

La tercera fue la entrevista a Pedro Sánchez en La Revuelta, el 22 de octubre, que anotó un 33,9% y 4.387.000 espectadores, su récord histórico. Como ya explicamos en Happy FM, la elección de acudir primero al programa de David Broncano fue un regalo para impulsar sus audiencias, además de que el presidente del Gobierno se aseguró una entrevista cómoda y poco incisiva al jugar en casa. Muy diferente será cuando acuda a otras entrevistas como la de Jordi Wild en su pódcast, que ya ha prometido que no será tan bueno.

Además, el mes de octubre ha sido especialmente intenso en la actualidad. El desahucio de Maricarmen Abascal de su casa provocó protestas y problemas en el Gobierno, tanto que Sánchez anunció el día cinco de octubre elecciones generales. La posterior muerte de la anciana, las diferentes acampadas y la crisis migratoria en Ceuta han provocado que millones de españoles busquen en la televisión la forma de seguir la actualidad, algo que la pública ha aprovechado.

‘MasterChef Celebrity’ es el comodín de esta semana

La 1 ha llegado a la recta final del mes con menos margen del que tenía. En el acumulado del 6 de octubre, la cadena lideraba con un 14,7%, y hoy se queda en el 13%. MasterChef Celebrity Legends tampoco ha sido un refuerzo: el 12 de octubre marcó un 8,8% y 671.000 espectadores, su mínimo de cuota, en parte por el adelanto de su horario, y el lunes 26 firmó un 11,8% y 591.000 espectadores. Por eso TVE añade una segunda entrega esta semana, con la que busca sumar puntos en los últimos días del mes.

De esta manera cubre el hueco dejado por Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez y producido por Jordi Évole, que ha sido uno de sus fracasos más sonados y ha tenido que ser devuelto a La 2 por sus bajas audiencias.

La opinión de la redacción

La 1 llega al final de octubre con el mes casi hecho gracias a eventos concretos, no al día a día: el partido ante Croacia, el desfile y la entrevista a Pedro Sánchez pesan más que cualquier programa de la parrilla. Nos parece lógico que TVE no deje nada al azar en los últimos cinco días, aunque la doble entrega de MasterChef Celebrity Legends no parece necesaria con una ventaja de siete décimas.

La lógica dice que en noviembre Antena 3 volverá a lo más alto, aunque en diciembre La 1 volverá a tener oportunidad gracias a días como la Nochebuena, la Lotería de Navidad, los especiales navideños y las Campanadas.