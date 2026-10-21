Pablo Motos, en ‘El Hormiguero’: «El otro día me puse los calzoncillos de Omar Montes»

Como cada noche, El Hormiguero regresó al prime time de Antena 3 y lo hizo con el objetivo de recibir a sus nuevos invitados. En esta ocasión, las grandes protagonistas fueron las actrices Lucía Caraballo y Leonor Watling, que acudieron al formato para presentar La maleta, su nueva película. De esta manera, y siguiendo la temática habitual, Pablo Motos aprovechó para hacerles varias preguntas a las artistas relacionadas con el proyecto que presentan. Fue así, entre un tema y otro, que Trancas y Barrancas aparecieron en escena. Sacando a relucir su característico humor, las pequeñas marionetas le hicieron una pregunta muy personal al comunicador. Pues, querían saber si, en alguna ocasión, había robado algo del programa.

Recordemos, El Hormiguero lleva más de 20 años en emisión. El recorrido del equipo por la parrilla televisiva española ha sido bastante amplio. Por ello, con tantos años de trabajo a sus espaldas, las hormigas se sintieron curiosas. Pablo Motos, al respecto, se sinceró. «Soy tan honrado, ahora, que no quiere decir que siempre lo haya sido, que si hago un gasto que considero que es personal y no de la empresa, digo que me lo quiten de la nómina», confesó. Fue entonces cuando el comunicador, para contraatacar, reveló que las hormigas sí habían robado cosas. Pues, según el presentador, alguna cerveza o folios se han llevado.

Pablo Motos se sincera: «Sudamos y se dejaron los calzoncillos»

Lejos de quedar aquí, Pablo Motos realizó una inesperada confesión. «En honor a la verdad, tengo que decir que el otro día me puse los calzoncillos de Omar Montes, que me vienen grandes. Vino a entrenar con Illia Topuria en mi casa, sudamos y se dejaron los calzoncillos. Eso se lava”, dijo. Las actrices escuchaban al presentador con mucha atención. Pero, lejos de dar por concluido el tema aquí, Lucía Caraballo se animó a contar una anécdota.

De esta manera, reveló que, en una ocasión, para poder ligar con un chico que le gustaba, tuvo que medirse en una guerra de pulgares. Una batalla que ella ganó, según ha contado. Pero la anécdota no concluyó con un beso. Pues ella se acobardó. Eso sí, las historias no acabaron aquí. Leonor Watling también se animó y habló del «superpoder» de su familia.

«Tú dices que no impones nada y que cuando pones cara de ‘te mato’ no impones, pero no estoy muy de acuerdo», le comentó Motos en referencia a su fama de tener una mirada profunda. «Bueno, vengo de una familia que tiene el superpoder de mirarte y hacerte querer morirte en este instante», contestó ella. «Mi hermana, mi padre, te miran así y haces lo que te digan. Y mi sobrina Manuela, cuando era un bebé, yo la llevaba en brazos y decían: ‘Qué niña más mona’», contó. Sin lugar a dudas, una entrevista muy particular donde las risas y las anécdotas no faltaron.