Nueva baja para ‘Eurovisión 2027’: Países Bajos recula y no participará

Eurovisión continúa sumando bajas. El popular certamen musical se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la televisión desde 1956; eso no es ningún secreto. Sin embargo, en alguna que otra ocasión ha tenido que hacer frente a varias polémicas. Una situación que lo ha puesto en jaque, pero que nunca ha impedido su continuidad. Pero, dados los acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo, desde el pasado 2026, varios países han anunciado su retirada del concurso. Y es que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitió la participación, de nuevo, de Israel, a pesar de estar en guerra en Gaza y las críticas recibidas en los últimos años por presuntas interferencias políticas.

Esta situación no ha sentado nada bien. Por ello, como acto reivindicativo, varios países se negaron a participar este 2026 en el Festival de la Canción. España, como es bien sabido, ha sido uno de ellos. Pues, este año La 1 de Televisión Española rechazó tener cualquier tipo de vínculo con el formato y tampoco lo emitió en ninguna de sus cadenas. Asimismo, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia también se negaron a defender su candidatura en el certamen. Un gesto que no dejó indiferente y que, por lo que ya se está viendo venir, se repetirá en la edición de 2027.

Países Bajos confirma que no se presentará en ‘Eurovisión 2027’

Debido a que no hay cambios en el certamen musical, Países Bajos ha confirmado que tampoco participará en la siguiente edición de Eurovisión. Una decisión que los altos cargos del Festival de la Canción lamentan bastante. Y es que, aunque no es un adiós de uno de los miembros del Big Four, sí es una baja importante en la lista de concursantes.

«Lamentamos profundamente que la NPO (radiotelevisión pública neerlandesa) finalmente no participe en el Festival de Eurovisión de 2027. Entendemos su decisión y respetamos el profundo sentimiento que la ha motivado en los Países Bajos», indicó en un comunicado el director del festival, Martin Green. Cabe señalar que la noticia ha causado un gran impacto debido a que, a priori, la televisión pública del país había indicado que sí participaría en 2027. Pues, a pesar de no hacerlo este año, querían regresar al festival.

Sin embargo, parece ser que ha habido un cambio importante de última hora y han vuelto a rechazar ser parte del proyecto. «Reconocemos que actualmente existen opiniones profundas y sinceras sobre el certamen y que estas difieren considerablemente, tanto dentro de los países como entre ellos. No restamos importancia a ninguna de esas opiniones», comunicó Green. Asimismo, ha dejado claro que Eurovisión es «importante en un mundo dividido». Puse, según apunta EFE: «Es uno de los pocos momentos del año en que personas de toda Europa y de otros lugares se reúnen en torno a la música y la creatividad». ¿Habrá más bajas durante los próximos meses? Sin lugar a dudas, la situación se complica cada vez más.