Kim Kardashian, sobre Kanye West: «Es una carga tener hijos con alguien con quien no te llevas bien»

Kim Kardashian vuelve a ser noticia. Recientemente, Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, la primera biografía autorizada sobre su trayectoria, ha salido a la luz y, con ello, el mundo está teniendo la oportunidad de conocer partes de su historia que han sido, hasta ahora, desconocidas. De esta manera, en el libro, la empresaria aborda cómo es su relación con Kanye West. Recordemos, el rapero y ella comenzaron su romance en el 2012. Previamente, ambos habían sido muy buenos amigos, pero luego la relación desembocó en algo más. Así pues, en el 2014, se casaron en Florencia (Italia). Una boda donde no se escatimó en lujos y con la que dieron inicio a su nueva vida como pareja casada.

Kim Kardashian y Kanye West forjaron una familia donde dieron la bienvenida al mundo a cuatro hijos en común. Pero diversas situaciones provocaron que, en 2022, firmasen el divorcio. Desde entonces, ambos han intentado tener una relación cordial por el beneficio de sus hijos. Pero las polémicas que siempre envuelven al rapero no lo hacen fácil. «Es una gran carga tener hijos con alguien con quien no necesariamente te llevas bien», cuenta la influencer en libro. Y es que ella hace todo lo posible para que North, Saint, Chicago y Psalm no sean conocedores de la otra cara de su padre.

Kim Kardashian intenta que sus hijos no conozcan las polémicas de su padre, Kanye West

Para la empresaria, sus hijos son lo más importante del mundo. Por ello, intenta explicar las ausencias del artista con explicaciones amables y alejadas de la realidad. De hecho, le ha contado al periodista Jonathan Van Meter, autor de la obra, que suele invitar al padre de sus hijos a las fiestas familiares para que se sienta integrado y que los niños disfruten de tenerlo cerca.

Asimismo, Kim Kardashian ha contado que, cuando las polémicas de Kanye ocupan los titulares de los principales medios de comunicación, aplica en su hogar el denominado «confinamiento» informativo. De esta manera, sus hijos tienen acceso limitado, de manera temporal, a noticias, programas de actualidad y contenidos que los expongan a situaciones incómodas.

Según se ha revelado, el objetivo de esta biografía es ofrecer una versión más cercana de ella, alejada de los titulares superficiales. Por ello, la empresaria ha tenido conversaciones con Van Meter durante años. Declaraciones que han terminado desembocando en este libro. Y es que la obra refleja la imagen de una madre, muy conocida a nivel global, que intenta cuidar a sus hijos de las polémicas de su padre. Pues, aunque no es algo que desee, quiere seguir teniendo un buen trato con él por el bienestar de los pequeños.