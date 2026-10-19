El homenaje de Harry Styles a Liam Payne en forma de canción en el aniversario de su muerte

El 16 de octubre siempre será una fecha complicada para los fans de One Direction. Como bien es sabido, en el 2024, el cantante Liam Payne perdió la vida en un trágico accidente. Y es que cayó inconsciente desde un tercer piso durante su estancia en Argentina. Un triste adiós que dejó a todos sus seres queridos con el corazón roto, pero también a sus compañeros de banda y a sus fans. Una dura época de la que ya han pasado dos años. Por ello, en el aniversario de su muerte, el cantante Harry Styles ha querido realizarle un homenaje a su eterno compañero.

Harry Styles comenzó su historia en la industria musical siendo miembro de One Direction. A pesar de que ahora triunfa como artista en solitario, el británico sigue guardando un gran cariño por sus compañeros y sus años en la banda. De hecho, continúa cantando canciones de la agrupación en sus conciertos. Pues, a pesar de todo, One Direction seguirá vivo siempre que se le siga recordando. Por ello, siendo consciente de la fecha en la que estábamos, sorprendió al público que acudió a verle al Madison Square Garden, en Nueva York, al cantar una canción inédita.

Harry Styles se sincera: «Se trata de cuidarnos unos a otros»

Antes de cantar la canción, Harry Styles quiso decir unas palabras. “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí, en Nueva York, y este recinto significa mucho para mí”, comenzó diciendo. Pues, el artista ha conseguido sumar 30 fechas en este recinto, algo que muy pocos cantantes logran cosechar, De hecho, él se posiciona como el tercer artista con más espectáculos en el Madison Square Garden. “Hay tantas personas en mi vida, amigos y gente con la que he trabajado, sin las cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, ha contado.

Unas palabras con las que hizo referencia a Liam Payne. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por algo parecido. Espero que no. Pero, en realidad, se trata de cuidarnos unos a otros”, señaló. “Tantas personas han tocado mi vida de maneras muy especiales. No estaría aquí sin ellas”, agregó. Fue entonces cuando presentó el tema What Is Enough. “Voy a tocarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, comunicó ante un estadio completamente enmudecido.

De esta manera, a través de una balada, Harry Styles canta lo que podría interpretarse como una carta a su querido compañero. Una canción que aborda el dolor ante la pérdida y la nostalgia por todo lo vivido. Un sencillo que llega al corazón y con el que el artista ha querido homenajear a Payne. «Puedo decirte cómo es enterrar a amigos los miércoles por la noche», dice un verso de la canción. “No soy lo bastante sabio. Pero te escribí una carta solo para quemarla. Y verla ascender, como si estuvieras en el cielo», canta.

La canción de Harry Styles se ha vuelto completamente viral durante las últimas horas. Y es que el artista ha conmocionado a todos con sus palabras. De hecho, nos ha mostrado lo mucho que ayuda la música a la hora de expresarnos y sacar, a veces, ese dolor que llevamos dentro. Una situación que también experimentaron sus compañeros con la partida de Liam Payne. Pues, Louis Tomlinson y Niall Horan también le dedicaron en su momento una canción a su eterno compañero.