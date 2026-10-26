Harry Styles llevará a las salas de cine su ‘Together Together World Tour’

El artista de este 2026 ha sido, indiscutiblemente, Harry Styles. El cantante, de 32 años, se encuentra inmerso en la gira mundial de su Together Together World Tour. Como bien es sabido, el pasado mes de marzo, el británico lanzó al mundo su cuarto proyecto discográfico. Un disco que fue presentado bajo el título de Kiss All The Time. Disco, Occasionally y donde se ha aventurado a probar nuevos registros musicales. Y es que sus más de tres años de descanso le han ayudado a componer mucho y a aportarle un cambio notable a su música, eso está claro. Sin embargo, sea como sea, él siempre logra encontrar la tecla perfecta para hacer de sus temas el nuevo hit del momento.

La nueva era musical de Harry Styles nos ha presentado sencillos como Pop, Dance No More, American Girls o Coming Up Roses, siendo estas dos últimas muy virales en redes sociales. Un éxito arrollador con el que el cantante ha vuelto a demostrar por qué es uno de los artistas masculinos más escuchados del mundo. De hecho, esto también queda claro con su gira mundial, la cual está realizando 30 fechas en el icónico estadio de Madison Square Garden. Y es que, con sold out en todos los rincones del mundo a los que va, incluido Madrid en 2027, el artista sigue sumando hitos a su carrera profesional.

Harry Styles está trabajando con altos cargos de Universal Pictures

Así pues, durante las últimas semanas se ha revelado que Harry Styles realizará una nueva gira mundial en 2027 y hoy, 26 de octubre, lanzará el videoclip oficial de Coming up Roses, la canción que tanto ha enamorado a sus fans. Pero las emociones no acaban aquí. Se ha confirmado que el británico se encuentra trabajando en su primera película documental. Un paso muy importante en su carrera como solista y con el que promete dejar un pequeño recuerdo de lo que está siendo su gira Together Together.

Según apunta Variety, el proyecto se encuentra bajo las manos maestras de John Wilson y Universal Pictures Content Group. De momento, no se conocen muchos detalles al respecto, pero han dado una pequeña mirada de lo que se podrá ver próximamente. «Un documental que se prevé sea una mezcla de actuaciones en directo y una mirada al mundo de Styles. Según una fuente, el proyecto incluirá historias humanas auténticas de todas las personas que participan en la gira: desde el cantante y sus seguidores hasta un sinfín de personas que trabajan entre bastidores», informan en el citado medio de comunicación.

Hasta la fecha de este artículo no hay nada confirmado respecto al estreno. Pero es importante señalar que se rumorea fuertemente que, supuestamente, el proyecto está destinado a ser emitido en las salas de cine de todo el mundo. Un movimiento que nos recuerda un poco a lo sucedido con This Is Us, la película que Harry Styles lanzó en el 2013 en el cine junto a sus compañeros de One Direction y donde mostraba cómo era su vida en plena gira por el mundo.

Asimismo, durante las últimas semanas, varias personas han visto al realizador, John Wilson, acompañando al cantante con una cámara en diferentes momentos. Situaciones que alimentaron los rumores que finalmente se han confirmado: hay un proyecto audiovisual entre manos. Un trabajo que sin duda promete no dejar indiferente. Pues, Harry Styles está dejando claro que quiere ampliar sus horizontes artísticos, algo que ya vimos también este 2026 con su colaboración con Netflix.