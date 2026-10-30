‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje sobre dos crímenes de Halloween en Huelva y Toledo

Este viernes, 30 de octubre, Gloria Serra presenta en laSexta Los crímenes de Halloween, un reportaje de Equipo de Investigación que investiga dos asesinatos ocurridos con un año de diferencia, en Huelva y en Toledo. El programa recupera las declaraciones judiciales del asesino de Huelva, reconstruye su pasado en una prisión mexicana y examina las pistas del asesinato de Lorenzo Pompiliu, un joven de 21 años cuyo asesino sigue sin identificar.

El espacio comienza en la noche del 31 de octubre de 2020, cuando un hombre recorrió las calles de Huelva con una bolsa de supermercado. En su interior llevaba la cabeza de Cándido Romero, su amigo desde la infancia, al que había asesinado y decapitado. Los vecinos creyeron inicialmente que se trataba de una broma de Halloween. El hombre es Manuel Jesús Navarro, conocido como ‘el Mexicano’. Fue detenido y condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato y la profanación del cadáver.

Pero su historia no comienza en Huelva. Durante más de una década estuvo encarcelado en México. Equipo de Investigación viaja hasta Monterrey, reconstruye su pasado con periodistas y antiguos compañeros de prisión y recupera sus declaraciones judiciales, en las que asegura haber matado a varias personas durante su estancia en una cárcel mexicana.

Toledo, 31 de octubre de 2021: el asesinato de Lorenzo Pompiliu

Un año después, el 31 de octubre de 2021, Lorenzo Pompiliu, de 21 años, regresaba a casa con su amigo Álvaro cuando se encontraron con un hombre enmascarado y armado con un machete. El desconocido les exigió dinero y los atacó. Lorenzo murió a consecuencia de una herida en el cuello. Álvaro sobrevivió.

El programa reconstruye las últimas horas de Lorenzo con el testimonio de uno de sus amigos, examina el atestado policial y sigue las principales líneas de investigación: los jóvenes que vieron a un hombre enmascarado poco antes del asesinato, las personas investigadas y las pistas que no permitieron identificar al responsable.

El reportaje recoge también el testimonio de Constantín, el padre de Lorenzo, que sigue reclamando justicia sin saber quién asesinó a su hijo.

El reportaje de esta noche de Equipo de investigación ofrece una mirada poco habitual a dos crímenes ocurridos en la misma fecha, con un caso resuelto y otro todavía sin culpable. Nos parece especialmente relevante que dé voz al padre de Lorenzo, que sigue esperando respuestas cuatro años después. Se trata, por desgracia, de dos casos reales que han dejado dos fallecidos en dos macabras fechas.