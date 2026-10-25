AuronPlay desvela su relación con Rosalía: «Me da like a los stories»

Indiscutiblemente, AuronPlay se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los streamers españoles más conocidos y seguidos por el público. El creador de contenido, de origen catalán, comenzó su carrera en el mundo virtual durante la época dorada de YouTube. Ahora, continúa arrasando en Twitch y en redes sociales. Pues acostumbra a hacer directos de juegos o para conversar con sus fans. Una labor que no para de generarle ingresos, eso está claro. Pero, bueno, esta información no es nada nueva. Lo inesperado es lo que contaremos a continuación.

AuronPlay realizó un directo, pero, en esta ocasión, el creador de contenido lo hizo con Fabiana Sevillano. La joven se ha convertido en un rostro conocido en TikTok, especialmente durante los últimos años. Por lo tanto, la velada no dejaba indiferente. Pero, entre opiniones y confesiones, el streamer sorprendió a todos al revelar que su crush es Rosalía. «¿Quién te gusta, Auron? Alguien te tiene que gustar», le preguntó la influencer. Sin pensárselo dos veces, el youtuber fue directo al grano. «Rosalía», dijo. «¡Qué pesado con la Rosalía, tío!», exclamó la sevillana.

AuronPlay sobre Rosalía: «Me gusta Rosalía. ¿Qué hago?»

AuronPlay se estaba tomando su situación con bastante calma. Pues, no era la primera vez que manifestaba públicamente sentirse atraído por la cantante. «Me gusta Rosalía. ¿Qué hago?», comentó. «Pero tú a ella no», intentó zanjar Fabiana Sevillano. Fue entonces cuando el streamer soltó la bomba que terminaría por dejar a todos estupefactos.

«Bueno, no lo sabes», comenzó diciendo sin entrar en detalles. «Tú a ella no le gustas, Auron. Vamos a buscar una tía que te cuadre a ti», comentaba la joven. Pero AuronPlay la silenció con pocas palabras. «Pues me da likes a los stories», respondió. Unas palabras con las que hizo alusión a su cuenta de Instagram. «Sácalo», lo animaba ella. Pues, no terminaba de creerle. Fue entonces cuando él procedió a enviarle por WhatsApp las capturas de pantalla.

Fabiana Sevillano no daba crédito a lo que estaba viendo. Y es que, efectivamente, Rosalía interactúa con AuronPlay. «Hay buen rollo. Nunca nada raro. Quiero decir, es una persona que conozco», comentó él. Así pues, lejos de querer generar rumores erróneos, se sinceró. «Está en relación, lo respetamos. Si algún día, por desgracia, eso se acaba… Pues, bueno», dejó caer. Unas palabras con las que dejaba claro que, si ella quiere un acercamiento, él no le dirá que no. «Ante todo, respeto», concluyó.