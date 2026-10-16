Audiencias ayer, 15 de octubre: ‘Horizonte’ (13,8%) lidera otra vez sobre ‘Supervivientes’ (11,6%)

El jueves 15 de octubre trajo una nueva victoria de Horizonte en la franja del prime time, con un 13,8% y 968.000 espectadores. Por detrás quedaron El perro andaluz, con un 11,9%, y Supervivientes All Stars, que firmó su peor cuota de la edición. Antes, en la franja del access prime time, El Hormiguero lideró con un 15,3% frente al 10,8% de La Revuelta y el 11.4% del primer tramo de Horizonte, el llamado Avance, que también rindió con grandes datos en la primera parte de la noche.

‘Horizonte’ manda en la noche del jueves otra vez

En la franja principal, que va de las 23:12 a la 1:00, Horizonte, en Cuatro, se impuso con un 13,8% y 968.000 espectadores. El segundo puesto de esa franja es para El perro andaluz, de Manu Sánchez, se quedó en un 11,9% y 836.000, casi 200.000 espectadores menos que la semana anterior al volver a su horario habitual, aunque volvió a superar a Supervivientes All Stars en coincidencia. La gala del reality de Telecinco marcó un 11,6% y 815.000, lo que supone su peor dato de una gala de jueves en esta tercera edición All Stars. El reality isleño está sufriendo el delicado momento que Telecinco vive en audiencias, aunque sigue siendo el programa que mejor funciona de toda su parrilla junto a La isla de las tentaciones.

La buena noticia la dio Las hijas de la criada, que creció 1,1 puntos hasta un 11% y 817.000 espectadores en su recta final de emisión en Antena 3 después de haberse estrenado hace casi un año en la plataforma Atresplayer. Aunque no lucha, se consigue quedar cerca de la pelea por el segundo y tercer puesto del prime time. La mala noticia para Atresmedia llega con Pesadilla en la cocina, que firmó un 2,9% y 221.000 espectadores, sufriendo una semana más en las noches de laSexta.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer jueves 15 de octubre:

Horizonte: 13.8% y 968.000

El perro andaluz by Manu Sánchez: Antonio José, Lucas Paulano y Rodrigo Cuevas: 11.9% y 835.000

Supervivientes All Stars: 13.8% y 742.000

Pesadilla en la cocina: 2.9% y 221.000

‘El Hormiguero’ domina la primera parte de la noche

Ya sin la competencia del fútbol de Champions League, las audiencias de la franja del access volvieron a lo habitual, retomando El Hormiguero un gran 15% de cuota de pantalla gracias a la entrevista con Vicente Vallés. Pablo Motos sigue liderando sin problemas y deja la batalla por el segundo puesto para David Broncano e Iker Jiménez.

Como ya empieza a ser costumbre, Horizonte vuelve a superar a La Revuelta -11.4% frente a 10.8%- y todo apunta que la actualidad política hará que pueda incluso subir más esos datos en Cuatro. Por su parte, la gala de Supervivientes anotó un flojo 7.6% en su tramo express.

Audiencias del ‘acces prime’ time de ayer:

El Hormiguero con Vicente Vallés: 15.3% y 1.787.000

Horizonte: Avance: 11.4% y 1.357.000

La Revuelta con Álvaro Morte y Francesco Carril: 10.8% y 1.276.000

Supervivientes All Stars: Express 7.6% y 885.000

El Intermedio 6.6% y 786.000

Cifras y letras 4.6% y 559.000

Cadenas, informativos y sobremesa

Antena 3 fue la cadena más vista del día con un 13,9%, seguida de La 1 (12,7%), Telecinco (8,9%), las autonómicas (8,8%), Cuatro (8,5%), laSexta (5,6%) y La 2 (3,4%). En el total del mes, La 1 mantiene el liderazgo con un 13,3%, por delante de Antena 3 (12,4%), aunque ya sin eventos deportivos, las diferencias se siguen estrechando.

Entre los informativos, Antena 3 Noticias 1 marcó un 24,9% y 2.207.000 espectadores, y Telediario 1, un 15,6% y 1.387.000. Por la noche, Antena 3 Noticias 2 sumó un 17,3% y 1.928.000, y Telediario 2, un 14,5% y 1.593.000.

Pasapalabra lideró la tarde con un 18,6% y 1.652.000 espectadores, y fue el minuto de oro con un 23,8% y 2.470.350 espectadores. En la mañana, La ruleta de la suerte marcó un 22,1% y 1.491.000.

Sueños de libertad (Antena 3): 15,1% y 1.252.000 espectadores

15,1% y 1.252.000 espectadores La Promesa (La 1): 11,5% y 755.000 espectadores

11,5% y 755.000 espectadores Valle Salvaje (La 1): 9,4% y 622.000 espectadores

9,4% y 622.000 espectadores Rueda la letra (Telecinco): 9,1% y 606.000 espectadores

9,1% y 606.000 espectadores Antena 3 Noticias 1: 24,9% y 2.207.000 espectadores

La opinión de la redacción

El dato que más hace saltar las alarmas es el de Supervivientes, aunque hay que tener claro que entra dentro del complicado momento que vive Telecinco. La situación de la cadena termina afectado a todos los programas, incluso a su espacio estrella. Que Horizonte repita victoria confirma que su público es estable, y El Hormiguero vuelve a sacar una ventaja amplia en el access. En la tarde, las series de La 1 vuelven a funcionar muy bien: La Promesa (11,5%) y Valle Salvaje (9,4%).