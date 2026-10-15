Audiencias ayer, 14 de octubre: ‘El Hormiguero’ (12,5%) lidera y ‘La Revuelta’ (8,8%) se hunde en La 1

El miércoles 14 de octubre trajo una noche de Champions y un nuevo golpe para La Revuelta, que firmó su peor dato de la temporada en la franja del access. El Hormiguero volvió a liderar la franja con un 12,5%, mientras La isla de las tentaciones fue lo más visto de Telecinco con un 13,5%. Cuatro, por su parte, vivió una gran noche gracias a la dupla formada por Iker Jiménez y Josep Pedrerol, que promete dar grandes momentos en los próximos meses en la cadena de Mediaset.

‘El Hormiguero’ lidera y ‘La Revuelta’ cae con la Champions

El programa de Pablo Motos marcó un 12,5% y 1.485.000 espectadores, casi un punto menos que el martes, cuando logró un 13,4% y 1.638.000. Aun así, le bastó para liderar el access. La Revuelta, con Salvador Sobral de invitado en el mismo día de presentación de los artistas del Benidorm Fest, se quedó en un 8,8% y 1.051.000 espectadores. Se trata de su peor dato del curso en esta franja. El culpable, como ya hemos avisado muchas veces en Happy FM, ayer fue el emocionante partido disputado entre la Roma y el Real Madrid de Champions, que en Movistar Plus registró un 7,8% y 933.000 espectadores.

En una noche de bajadas generalizadas por el robo de audiencia del fútbol, Horizonte, en Cuatro, firmó un 10,8% y 1.307.000 espectadores en su tramo exprés, y un 12,5% y 1.142.000 en su segundo tramo, ya que ayer alargó su emisión antes de dar el relevo a El Chiringuito en su especial Champions. Por su lado, First Dates marcó un 8,2% y 988.000 espectadores de media en su emisión en Telecinco.

Audiencias de los programas del ‘access prime time’ del miércoles 14 de octubre:

El Hormiguero con Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: 12.5% y 1.485.000

Horizonte: Avance: 10.8% y 1.307.000

La Revuelta con Salvador Sobral: 8.8% y 1.051.000

First dates: 8.2% y 988.000

Fútbol. Champions: Roma-Real Madrid: 7,8% y 933.000

El Intermedio 6.1% y 735.000

‘La isla de las tentaciones’ vence en la segunda parte de la noche

El programa de parejas domina en la segunda parte de la noche y fue lo más visto de Telecinco, con un 13,5% y 804.000 espectadores. En La 1, El túnel: Avanza y gana sumó un 9,3% y 652.000 espectadores en la noche. Como ya hemos dicho, Cuatro logra una gran noche con la dupla de Horizonte -que alargó su emisión- (12.5%) y El chiringuito (7.9%). Pese a la actualidad informativa, ayer La mesa, en Antena 3, pinchó con una discreta audiencia del 8,9% y 489.000 espectadores.

La isla de las tentaciones: 13.5% y 804.000

Horizonte: 12.5% y 1.142.000

El tunel: Avanza y gana: 9.3% y 652.000

La mesa: 8.9% y 489.000

El chiringuito: 7.9% y 305.000

Cadenas y sobremesa

Antena 3 fue la cadena más vista del día con un 12,9%, seguida de La 1 (12,1%), Telecinco (9,1%), las autonómicas (8,5%), Cuatro (8,1%), laSexta (5,5%) y La 2 (3,5%). En el total del mes, La 1 se mantiene primera con un 13,3%, por delante de Antena 3 (12,3%).

Hay que destacar también que Pasapalabra lideró en la última parte de la tarde con un 17,5% y 1.564.000 espectadores, y fue el minuto de oro con un 23% y 2.467.380 espectadores. En la mañana, La ruleta de la suerte marcó un 21,1% y 1.486.000 espectadores de media.

Audiencias de otros programas del día:

Sueños de libertad (Antena 3): 13,4% y 1.122.000 espectadores

La Promesa (La 1): 12% y 792.000 espectadores

Valle Salvaje (La 1): 10,3% y 686.000 espectadores

Rueda la letra (Telecinco): 8,4% y 562.000 espectadores

Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.099.000 espectadores

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato de La Revuelta es el más importante de la jornada: un 8,8% con Salvador Sobral es un dato muy bajo para todo un ganador de Eurovisión, lo que deja claro el mal momento que vive Broncano con su programa. En cambio, que El Hormiguero pierda casi un punto pero siga líder muestra que su ventaja en el access sigue siendo cómoda. El bajo dato de La Mesa deja claro que hay una saturación de política en los programas y que la audiencia pide otros contenidos para poder desconectar.