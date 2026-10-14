‘La Mesa’ anuncia sus invitados para hoy recuperando una de las grandes rivalidades de la radio

Antena 3 prepara una edición de La Mesa con dos mitades muy distintas: la política, con la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, y la personal, con una conversación sobre el precio del éxito. El programa se emite este miércoles 14 de octubre, después de El Hormiguero y contará con invitados del mundo de la política, el deporte y la televisión, una mezcla que Cristina Pardó tendrá que moderar como cada semana.

Una visita sin precedentes recientes

El primer plato de la noche es el viaje de los Reyes a las dos ciudades autónomas, el primero que hacen como monarcas y la primera visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla en 19 años. La mesa repasará las decisiones políticas y diplomáticas que han rodeado la visita durante los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y también el papel de Marruecos. Para analizarlo, el programa reúne a Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2; Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa; Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía; y Javier Nart, exdiputado al Parlamento Europeo.

La visión de los ceutíes tendrá su sitio en el plató. Pepi, que ya estuvo en La Mesa semanas atrás, regresará expresamente a Ceuta para presenciar la visita de los Reyes. Y Carmela Ríos, periodista criada en la ciudad, aportará su visión personal de un acontecimiento que, según el programa, tiene un significado especial para Ceuta.

La cara oculta del éxito

La segunda parte cambia de registro. La Mesa sienta al periodista José Ramón de la Morena para hablar de la cara oculta del éxito en una conversación que recuperará la histórica rivalidad del periodista deportivo con José María García. Abordará, además, el lado menos conocido de dos grandes comunicadores que han vivido durante años bajo la presión de las audiencias.

Aquella rivalidad nació en los años en que la radio deportiva de la noche se decidía entre dos programas: Supergarcía, con José María García, y El Larguero, en la Cadena SER, con De la Morena. García dominaba la franja, y el programa de la SER, que mezclaba información, humor y opinión, fue ganando terreno hasta superarlo en audiencia a mediados de los años noventa.

Con el tiempo, el enfrentamiento se calmó: De la Morena lo resumía hace poco así: «García y yo nos hemos perdonado y no revolvemos el cubo de la basura». José Ramón se retiró de la radio en junio de 2021 después de su salto a Onda Cero, donde trató de levantar las noches de la cadena con un programa deportivo, aunque no consiguió los resultados esperados.

Junto a él estarán Feliciano López, extenista profesional; Amelia Bono, empresaria; y Máximo Huerta, periodista y escritor. Compartirán experiencias, rivalidades y renuncias personales en una mesa con humor, imágenes de archivo y sorpresas preparadas con personas de su entorno.

La Mesa vuelve a mezclar mundos y temas muy distintos. Primero con un asunto de Estado y, justo después, una charla sobre fama y renuncias. La visita a Ceuta y Melilla tiene el peso para sostener la primera parte, y la presencia de Vallés, Redondo, Díaz y Nart promete un debate con perspectivas muy distintas. En la segunda, el atractivo está en ver a De la Morena hablar de su rivalidad con García y de lo que cuesta mantener el éxito durante años.