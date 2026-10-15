Avance de ‘Las hijas de la criada’ de hoy, 15 de octubre: Una gran tragedia destruye la felicidad de los Valdés

Sonsoles Ónega, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las periodistas y presentadoras más queridas y reconocidas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un gran talento para la comunicación. Hace unos años, nos sorprendió con su faceta como escritora. Un terreno en el que brilló muy especialmente en 2023, cuando, con Las hijas de la criada, logró hacerse con el ansiado Premio Planeta. La historia que refleja este libro cautivó a la cadena de San Sebastián de los Reyes, hasta tal punto que se tomó la decisión de hacer una serie.

La semana pasada, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ser testigos del capítulo seis de la temporada. Una entrega donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver cómo la muerte de Celso ha unido mucho a Jaime y a Clara. Por ello, él apuesta por sincerarse y le confiesa cuáles son sus sentimientos. Ella, por su parte, no se siente preparada para comenzar otra relación. Pero, a través de un salto temporal, vimos cómo ocho años después ambos están juntos y a punto de casarse. Sin embargo, el que no lo está llevando bien es Gustavo, pues sabe que ellos son hermanos y una unión podría provocar consecuencias devastadoras. De hecho, el capítulo concluye con Gustavo debatiéndose si lo mejor es decir la verdad o no.

¿Qué sucede en el capítulo 7 de ‘Las hijas de la criada’ que se emite hoy, jueves 15 de octubre?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de un capítulo que ha sido bautizado bajo el título de El legado de Inés. Así pues, veremos cómo una tragedia inesperada deja a todos enfrentados. Jaime se siente completamente destrozado y no puede permanecer cerca de Clara. Siente tanto dolor emocional que no sabe cómo gestionarlo. Ella, por su parte, intenta acercarse a él. Pero le invade la culpa.

Ambos están viviendo una situación bastante complicada. Por ello, desbordada por la situación y con ganas de despejar sus pensamientos, se centra en la conservera. Pero es aquí donde conocerá a un periodista madrileño que cambiará por completo su vida. Jamás ha sentido tantas ganas y curiosidad por conocer a alguien. Todo ello mientras Catalina está viviendo un vacío emocional. Quiere encontrar su propio hueco en el mundo, uno que la ha desamparado desde que nació. ¿Qué sucederá? No te puedes perder el nuevo capítulo de Las hijas de la criada en Antena 3.