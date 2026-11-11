El plato típico de Castellón ideal para combatir el frío que tiene 750 años de historia y hasta su propio concurso nacional

En Castellón tienen platos estupendos, pero uno de los secretos más sorprendentes lo guardan en Villarreal, y noviembre es el mes perfecto para disfrutarlo. Por supuesto, hablamos de la olla de la Plana, aunque muchos la conocen simplemente como olleta.

La lista de ingredientes es casi interminable y lleva alubias blancas, nabo, col y un buen puñado de acelgas. El azafrán y el pimentón dulce dan color al caldo. Lo demás depende de la huerta y de la mano de quien cocina, ya que hay ollas con calabaza, otras con cardo y pocas familias dispuestas a cambiar su versión por la del vecino.

En Villarreal el plato es tan famoso que este otoño 16 restaurantes lo servirán de forma especial. Además, se han proclamado capital de la cuchara. Y argumentos no les faltan porque la combinación de legumbres y verduras es casi perfecta.

Qué lleva la olla de la Plana y porque es perfecta para combatir el frío

La versión de huerta no necesita un hueso de jamón ni una punta de chorizo para dar sustancia al caldo. De eso se encargan las alubias blancas y la patata, que sueltan parte de su almidón durante la cocción.

Por su parte, la cebolla y la zanahoria aportan dulzor; el nabo y la col conservan un sabor más marcado e intenso. A todo ello se suman las judías verdes, las acelgas y el aceite de oliva.

Si te atreves, puedes lanzarte a preparar este manjar valenciano en casa, pero conviene empezar la víspera si se utilizan alubias secas. Al día siguiente, la legumbre marca el ritmo del guiso.

Si las hojas de acelga entraran en la cazuela al mismo tiempo que las alubias, apenas quedaría rastro de ellas al servir. Incorporar las verduras según su dureza permite encontrar en la misma cucharada una alubia entera y tierna, un trozo de patata y algo de verde.

La olleta: el plato de Castellón con 750 años de historia gastronómica

Según la leyenda, la historia de la olleta se remonta a 1273 y está vinculada a Juan y Arnau Tamarit, dos hermanos que cocinaron para Jaime I. El rey les concedió casas y tierras en el término de Burriana como recompensa por sus servicios, con la condición de que vivieran en Villarreal.

De todas maneras, la receta ha ido cambiando con el tiempo, pero siempre ligada a los productos de la huerta y a la cocina de aprovechamiento. Además, también forma parte de la tradición valenciana y fue especialmente famosa durante la posguerra.

La razón es que una sola cazuela daba de comer a toda la casa con lo que hubiera ese día. Si había calabaza, se aprovechaba; si lo que ofrecía la huerta eran espinacas, también tenían sitio en la olla.

El concurso nacional de olla de la Plana con un actor como protagonista

La decimoséptima edición ha contado con el actor Juan Echanove como padrino. La jornada de cocina en directo reunió en el Teatro Tagoba a cocineros como Susi Díaz y Rubén Miralles.

En el Concurso Nacional Olla de la Plana, el jurado valora el punto de cocción, la textura, el sabor, el color y el aroma. El primer premio está dotado con 1.000 euros y la entrega de los galardones Pasqual Batalla está prevista para el 9 de diciembre en el Gran Casino.

Hasta el 30 de noviembre, quien prefiera formarse su propia opinión puede pedir la olleta en mesas tan distintas como las del Bar Madrigal, Casa Silvestre, El Faro o Los Maños.