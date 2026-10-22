El plato estrella con el que, según un estudio, se cerraba el Día de Todos los Santos en el Campo de Cartagena: maíz, aceite, agua y azúcar o miel

Murcia tiene una gastronomía excelente y en la región por el día de Todos los Santos preparan algún manjar de lo más particular. Por ejemplo, en Cartagena tienen un plato que parecen las palomitas dulces que compras cuando vas al cine: los tostones.

La diferencia es que aquí no se comen para ver la última película de Marvel, sino como aperitivo para compartir en casa al regresar del cementerio, cuando llegaba el punto de compartir momentos con la familia.

Los tostones triunfaron gracias a que sólo hacía falta maíz, aceite, agua, azúcar o miel para prepararlos. La prueba de su fama es que Juan Ortega Madrid lo señaló como el plato estrella en su trabajo Entre Tolosantos y Ánimas: costumbres y cuentos del Campo de Cartagena, publicado en la revista Andelma en 2017.

El dulce que dominó Cartagena en el día de Todos los Santos

Este manjar murciano se preparaba tradicionalmente para comer en el regreso al cementerio. Normalmente se servían acompañados de castañas y de boniatos asados. Si la economía lo permitía, también se acompañaba con vino nuevo.

Más allá del sabor, los tostones eran el momento para que los mayores recordaran a los fallecidos y contaran historias de miedo para disuadir a los jóvenes de que salieran a la calle durante la noche de Ánimas.

Como suele ocurrir con las recetas tradicionales, no hay una sola forma de prepararlos, ya que en cada casa se han transmitido por vía oral. Por ejemplo, hay quienes los hacían con un poco de anís o quienes preferían hacerlos salados.

Cómo hacer tostones murcianos por el día de Todos los Santos en casa

Los tostones van a recordarte a las palomitas, y para prepararlos puedes calcular las cantidades con una taza. Añade una de maíz, otra de azúcar, otra de agua y media de aceite de oliva. Usa una olla amplia y con tapa, para cuando el maíz gane volumen.

Incorpora los ingredientes a la olla antes de calentar y llévalo a fuego medio, removiendo mientras se evapora el agua. La tapa debe estar preparada: en cuanto comienza a estallar el maíz, hay que cubrir el recipiente.

Después mueve la olla con cuidado, sujetándola con algún trapo o con un guante para no quemarte. El objetivo es distribuir el contenido y evitar que el azúcar se queme. Cuando los estallidos se espacian, retíralo del fuego y espera unos instantes antes de destapar.

Deja que reposen los tostones en una fuente resistente al calor hasta que estén fríos. Ten mucho cuidado porque el caramelo caliente puede hacerte una buena quemadura.

Por qué los tostones eran tan importantes en el día de Todos los Santos en Cartagena

Otro aspecto muy característico de los tostones es que no se limitaban a la familia, sino que en el Campo de Cartagena se sacaban a la calle y a las tabernas para disfrutarlos con el resto del pueblo.

El secreto estaba en que eran muy fáciles de hacer y de compartir. De hecho, no hace falta repartirlo en porciones ni llevar cubiertos para disfrutarlo. A cualquier persona que pase le puedes ofrecer unos.

Hoy en día ya no son tan comunes, pero puedes lanzarte a prepararlos y utilizarlo como excusa, para que los mayores de la familia te cuenten un poco más de ellos.