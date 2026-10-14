Los chefs coinciden: «Para que el pescado quede perfecto, no engrases la sartén, sino unta con aceite un trozo de papel de horno»

Freír pescado en una sartén puede parecer una tarea que no entraña mucha dificultad, pero darle la vuelta suele ser complicado. Muchas veces, la piel se pega a la superficie de la sartén y el filete se deshace, imposibilitando que llegue al plato entero. No obstante, existe un truco casero que evita este problema: utilizar papel de horno antiadherente y aceite de oliva.

Esta técnica genera una capa protectora entre el pescado y la base de la sartén, reduciendo la posibilidad de que se pegue y simplificando su extracción una vez finaliza la cocción. Celeste Aventurera y Jessica Ramos, creadoras de contenido culinario en redes sociales, han compartido este método con dos maneras similares de ponerlo en la práctica.

Cómo usar papel antiadherente para evitar que el pescado se pegue

Celeste Aventurera aconseja untar una hoja de papel de horno antiadherente con una escasa cantidad de aceite de oliva virgen extra, cubriendo ambos lados. Acto seguido, pone el pescado sobre el papel y añade todo a la sartén. De este modo, el filete no entra en contacto directo con el metal, lo que ayuda a retirarlo y servirlo.

Estos son los pasos a seguir

Cortar el papel: Se debe elegir un trozo de papel de horno antiadherente del tamaño de la bandeja que se utilice. Añadir el aceite de oliva: Untar el papel por ambos lados con una reducida cantidad de aceite de oliva virgen extra. Colocar el pescado: Poner con cuidado el filete sobre el papel. Cocinar el pescado: Dejar que se cocine según el tipo, grosor y el punto de cocción querido. Retirar con cuidado: Utilizar una espátula para trasladar el pescado al plato, sin deformar el filete.

El punto a favor de esta práctica es que no demanda grandes cantidades de aceite y puede ser especialmente útil para filetes de carne tierna, que se deshacen con facilidad al darles la vuelta.

Esta es la técnica de Jessica Ramos

Jessica Ramos sigue un procedimiento parecido, con una diferencia crucial: primero echa un poco de aceite de oliva a la sartén y luego pone el papel antiadherente encima.

A continuación, coloca el pescado sobre el papel, empezando la cocción desde el lado de la piel. Cuando la piel esté suficientemente cocida, le da la vuelta al filete con la ayuda de una espátula y agrega los condimentos a gusto personal, además de un poco de sal en las escamas.

El proceso incluye los siguientes pasos:

Se añade una pequeña cantidad de aceite de oliva a la sartén.

Se coloca encima un trozo de papel de horno antiadherente que cubra toda la base de la sartén.

Se coloca el pescado sobre el papel y se deja cocinar por el lado de la piel.

Se le da la vuelta cuando esté cocido.

Se deja terminar y se añade sal, especias y hierbas aromáticas a título personal.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: reducir el contacto directo del pescado con la sartén, para que sea más sencillo retirarlo y que no se rompa.