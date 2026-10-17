El programa de TVE ‘Mañaneros’, obligado a rectificar un bulo sobre Ester Muñoz: «Por cierto, Jesús Cintora no pidió disculpas»

El programa Mañaneros 360 de TVE, presentado por Jesús Cintora, ha tenido que rectificar una información falsa sobre Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Un rótulo emitido durante el espacio atribuyó a la política unas palabras sobre agarrar del cuello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en realidad había pronunciado el periodista que la entrevistaba. Tras la polémica, el equipo del programa pidió disculpas públicamente en redes sociales, aunque Esther Muñoz cuestionó que el presentador no le hubiera pedido perdón personalmente.

El rótulo de TVE atribuyó a Muñoz una frase que no dijo

La controversia se produjo cuando Mañaneros 360 repasó varios fragmentos de una entrevista concedida por Ester Muñoz al pódcast Quorvm, presentado por Javi Cabello. Durante la emisión, un rótulo recogió la frase «Me costaría mucho no engancharlo del cuello» y la atribuyó directamente a la portavoz popular, en referencia a Pedro Sánchez. Sin embargo, la revisión de la conversación original confirma que esas palabras fueron pronunciadas por el entrevistador, no por la diputada.

En esa entrevista, Esther Muñoz sí criticó al jefe del Gobierno y lo calificó de «chulo». También afirmó que, a su juicio, Sánchez había instalado el miedo dentro de su partido. No obstante, la frase más polémica correspondía a Javi Cabello, que comentó que a él le costaría no agarrar al presidente del cuello y añadió que veía a su interlocutora enfadada.

Ester Muñoz carga contra el programa

La portavoz del PP denunció públicamente lo sucedido y acusó al espacio de haber difundido un bulo sobre ella. Además, cuestionó que no se hubiera producido una disculpa personal inmediata y reprochó al programa unas palabras del tertuliano Javier Aroca, quien, según denunció, había dicho que debía quedarse «calladita».

«Por cierto, Jesús Cintora no pidió disculpas», escribió Esther Muñoz al criticar la respuesta del espacio. Su queja distinguía así entre la aclaración realizada en antena y una disculpa directa del presentador.

‘Mañaneros 360’ pide disculpas en redes sociales

Ese mismo día, la cuenta oficial de Mañaneros 360 respondió a la política en X con un mensaje de disculpa por «el error de rotulación» y por la atribución incorrecta de la frase. El programa defendió que Jesús Cintora ya había aclarado lo ocurrido en directo y acompañó su respuesta con el vídeo de esa explicación.