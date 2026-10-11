Ester Muñoz acusa al Gobierno de «no saber lo que es el sacrificio»: «El esfuerzo de muchos se lo llevaban en amaños»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de izquierda de «no saber lo que es el sacrificio». «El esfuerzo de muchos se lo llevaban en amaños», ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la Feria de Productos en León.

La dirigente popular ha respondido así ante las críticas del PSOE tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en el primer mitin de campaña. El también ex presidente de la Xunta de Galicia aseguró que «habrá un Gobierno de todos, para una nación de ciudadanos libres e iguales. Un Gobierno que os pida sacrificio, pero no os va a pedir que le aplaudáis. Pero también un gobierno del que no tengáis que avergonzaros».

La cuenta oficial del PSOE trató de atribuir esta afirmación con recortes y replicó a traves de la red social X, antes Twitter: «No, no es IA [Inteligencia Artificial]. Es Feijóo pidiendo sacrificio en el primer acto de campaña. Imagina cómo será el resto de su programa electoral».

Este domingo, Muñoz ha aclarado que las palabras de Feijóo no tienen «nada que ver con los recortes» sino que se referían a que si los ciudadanos «se esfuerzan» habrá «recompensa». «La gente está harta de que vivan de su sacrificio», ha reprochado la política popular.

«La izquierda de este país pide sacrificios, exprime impuestos y luego se gasta el dinero en mordidas de contratos, en contratar amantes para ministros y en contratar a clanes de delincuentes para eliminar a jueces», ha afeado Muñoz a los partidos de la izquierda.

«El dinero que hemos pagado durante todos estos años, el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado y que ha pagado muchos impuestos, no se ha visto revertido, ni en sanidad, ni en educación, ni en viviendas, ni en infraestructuras, ni en hospitales, ni en carreteras, ni en trenes, ni en servicios públicos, ni en dependencia», ha recriminado la portavoz en el Congreso del PP.

«Lo que hemos visto es que con el esfuerzo de todos se lo llevaban en amaños», ha manifestado, para añadir que han llegado a sufragar «con dinero público a mujeres prostituidas». «El abismo moral en el que se ha instalado la izquierda de este país es absoluto», ha apostillado.

Por otro lado, ha evitado anunciar si ella será la cabeza de lista del partido para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Precisamente, en el contexto de precampaña, el presidente del Gobierno ha tenido este domingo un acto en la misma provincia. Sánchez ha estado en un mitin con el PSOE castellanoleonés en Ponferrada al que no ha acudido el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero. Finalmente no lo ha hecho. A una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral, que decía Pedro Sánchez. Afortunadamente, Pedro Sánchez siempre miente», ha valorado la dirigente del PP.