Madrid se blinda por miedo a los saqueos: las tiendas tapian sus escaparates ante las protestas en Halloween

El temor a que los violentos asalten las calles de Madrid este fin de semana ha llevado a muchos comercios de la capital a blindarse tapiando sus escaparates. Como se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales, son muchos los establecimientos que están colocando paneles para protegerse de los saqueos.

Los comerciantes madrileños temen sufrir lo mismo que ocurrió hace unos días en Barcelona o Bilbao, donde cientos de personas quemaron vehículos y contenedores y reventaron escaparates al término de diversas protestas.

Y es que, decenas de perfiles -entre los que se encuentra Blocus- están llamando en redes sociales a vandalizar Madrid este viernes y sábado, coincidiendo con la festividad de Halloween. En TikTok se han localizado hasta 70 cuentas que están reclutando jóvenes y menores para provocar disturbios y asaltar tiendas de lujo.

En sus canales privados de WhatsApp y Telegram se anima a llevar martillos «para petar los cristales de las tiendas» y porras para atacar a la Policía. «Hay que pillarles entre 20, verás qué gracia, a ver qué hacen», «yo tengo martillos, me llevo varios» o «hay que dejar seco a la Policía», rezan algunos de los mensajes.

Y, a pesar de que algunas de estas citas -supuestamente- se han desconvocado, las autoridades creen que pueden producirse disturbios este fin de semana y blindará la capital con decenas de agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal.

Lo mismo está ocurriendo en Palma. A pocas horas de la concentración convocada en la Plaza de España, algunos establecimientos del centro de la ciudad han comenzado a instalar protecciones para evitar posibles daños en sus instalaciones ante el temor a que se produzcan incidentes.

Una de las imágenes más llamativas se ha podido ver en un conocido establecimiento situado en las inmediaciones de la Plaza de España, donde varios trabajadores han comenzado a colocar paneles de madera para proteger los escaparates y las cristaleras. Las cámaras de OKBALEARES han grabado a los operarios mientras realizaban estos trabajos, utilizando escaleras y diferentes herramientas para cubrir las zonas acristaladas del local.

Se trata de una medida preventiva poco habitual en las calles de Palma y que refleja la preocupación de algunos comerciantes ante la convocatoria de Blocus Mallorca.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra prevén activar un dispositivo de nivel 4 (el máximo ante movilizaciones en la vía pública) con el objetivo de «blindar» Barcelona este sábado en diversos puntos de la ciudad a partir de las 17:00 horas. Según han explicado fuentes policiales, el dispositivo está coordinado con Guardia Urbana y contempla ampliar «de largo» el número de efectivos que integraron el operativo del pasado sábado (unos 300).

Hasta el momento, la Policía ha detenido a cinco miembros de Blocus en Valencia y Barcelona por liderar los llamamientos a la violencia.