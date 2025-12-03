Bruselas recula y mantendrá la venta de los motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La presión de Alemania ha hecho mella en la Comisión Europea (CE) que, ahora, abre la puerta eliminar la norma que obliga a los fabricantes automovilístico a sólo comercializar coches 100% eléctricos en 10 años e incluir otras soluciones eficientes como los combustibles electrónicos y biocombustibles.

Así lo ha señalado el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en una entrevista con el periódico salmón alemán Handelsblatt, en la que ha señalado que la Comisión Europea abre la puerta a mantener los motores de combustión después de 2035 teniendo en cuenta los motores de combustión que funcionan con combustibles electrónicos y biocombustibles.

«Estamos abiertos a todas las tecnologías», señaló Tzitzikostas cuando se le preguntó si la UE permitiría no sólo los coches híbridos sino también los motores de combustión convencionales.

Además, el comisario europeo añadió que «en Europa, queremos mantener nuestros objetivos, pero debemos tener en cuenta todos los acontecimientos geopolíticos recientes». «Debemos asegurarnos de no comprometer nuestra competitividad y, al mismo tiempo, ayudar a la industria europea a mantener su liderazgo tecnológico», declaró Tzitzikostas.

«Por eso también estamos estudiando cómo podemos fortalecer la cadena de valor europea de la automoción, por ejemplo, mediante criterios de preferencia específicos de la UE», confesó el funcionario griego. Haciendo referencia a la cancelación de las ayudas públicas para la instalación de nuevas fábricas en Europa por parte de fabricantes automovilísticos con sede en China o la creación de un coche pequeño eléctrico made in Europa.

Alemania presiona a Bruselas con los motores de gasolina

Una decisión que llega después de la presión de Alemania para ampliar los plazos más allá de 2035 por el impacto que podría tener esta medida en la competitividad de la industria automovilística en Europa y que está previsto que se anuncie el próximo 10 de diciembre dentro del nuevo paquete de medidas para respaldar al sector.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha enviado una carta a la Comisión Europea (CE) instándola a mantener abiertas las opciones tecnológicas para la industria automotriz más allá de la eliminación gradual de los nuevos automóviles con motor de combustión planificada para 2035.

Al contrario que Alemania, Francia y España parecen estar en una situación divergente y ya se han posicionada a favor del fin de los motores de combustión en 2035. Una medidas que la patronal de los fabricantes automovilísticos europeos ha pedido que se revise para evitar dañar la competitividad de la industria europea, ya que la demanda en los distintos mercados -en especial en España- no está adaptada a las exigencias en términos de emisiones de CO2 de Bruselas. Tanto es así que, el sector amenaza con cierre de plantas y despidos en caso de que la CE no desregule.