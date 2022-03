El demoledor discurso de Guti que pone en pie al madridismo: «Hazard, Bale, Jovic, Isco…»

José María Gutiérrez Guti no entiende cómo el Real Madrid está compitiendo con tan solo 14 o 15 jugadores teniendo lo que tiene en el banquillo. Demoledor discurso del entrenador y ex futbolista blanco contra futbolistas que deberían aportar mucho más aunque no sean titulares, como son los casos de Bale, Hazard, Jovic o Isco. «¿Qué sucede aquí? El que no quiera jugar que no esté en el Real Madrid, es así de fácil. Pero ya, que lo diga», dice.