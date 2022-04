Cristóbal Soria no aguantó la presión de ver cómo el Real Madrid sobrevivía al Manchester City saliendo con un resultado más que positivo para la vuelta de semifinales de la Champions tras un 4-3. El ex delegado del Sevilla parece inmerso en una pesadilla por su antimadridismo y ahora encima no puede pelotear a Guardiola. «Esto es una pesadilla, con el meneo que les han dado. Si es que no la han olido», dijo.