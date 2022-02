El Bernabéu engalana la fachada de Castellana con vistas al PSG

Tras la importante victoria del Real Madrid frente al Granada, las obras del Santiago Bernabéu vuelven a retomar el ritmo habitual con muchas novedades. Ha llegado material nuevo, especialmente para la zona de Paseo de la Castellana, donde el club acelera para tener ese lateral listo para la visita del Paris Saint Germain en un mes.

Por eso, un día más, Eduardo Bañón del canal de Youtube Fanáticos Real Madrid, nos actualiza los avances que se han producido este lunes en el estadio madridista, poniendo especial énfasis en los últimos movimientos relacionados con la viga museo de Castellana.

En la jornada de hoy, las obras del Bernabéu amanecieron con la llegada de nuevas piezas a los pies de la Torre C en el Fondo Norte. La semana pasada ya contamos que en la zona de la Torre C se estaban realizando pequeños trabajos esenciales para futuras grandes actuaciones. Se colocaron andamios en las uniones en espera que hay en la parte superior de la Torre C, se retiraron las piezas de hormigón prefabricado de la última fila de las gradas del córner noroeste y, por último, se terminó de configurar la parte superior de las torres de apeo.

Todos esos pequeños trabajos iban dirigidos a preparar la zona para la gran actuación de la que vamos a ser testigos durante esta semana. Ya tenemos, a los pies de la Torre C, dos enormes piezas que servirán para cerrar la viga museo de Paseo de la Castellana en el extremo norte del estadio. No serán las últimas grandes piezas en llegar ya que todavía falta por recibir otro enorme cordón de la viga museo, por lo que se espera que esta zona de las obras presente muchísimo movimiento durante la semana.

Una vez completados los cordones de la viga museo, en un plazo de dos semanas, empezaremos a ver cómo se instalan sobre ellos los soportes provisionales necesarios para la instalación de las vigas tubulares que ayudarán a la ejecución final del cordón superior. Hay que destacar que esto ya se está empezando a realizar en la zona de la Torre B, que lleva dos semanas de adelanto con respecto a la zona de la Torre C.

Sin lugar a dudas, este nuevo parón de dos semanas sin fútbol en el Santiago Bernabéu nos va a permitir observar importantes avances en la fachada principal de Paseo de la Castellana. Todo con la vista puesta en la visita del PSG dentro de un mes.